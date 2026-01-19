Анчелотти и Алонсо считают, что Реалу необходим один трансфер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Уже бывшие тренеры хотели видеть в команде полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти та Хаби Алонсо

В «Реале» всплыла показательная деталь относительно трансферной политики клуба после ухода ключевых полузащитников.

По информации источника, бывший тренер «бланкос» Карло Анчелотти настойчиво рекомендовал руководству подписать нового хавбека после завершения карьеры Тони Крооса, однако мадридцы тогда не сделали ни одного шага на рынке.

Аналогичную позицию занял и Хаби Алонсо, который просил усилить центр поля на фоне прощания с Лукой Модричем. Впрочем, и на этот раз клуб не отреагировал.

В итоге «Реал» потерял двух легенд средней линии, так и не пригласив ни одного профильного полузащитника.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
