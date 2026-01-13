Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Хаби Алонсо впервые объяснил увольнение из Реала и раскрыл причину

Тренер считает, что все прошло не так, как ему хотелось

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо впервые выступил с заявлением о своем увольнении из «королевского клуба».

«Этот профессиональный этап закончился, и все прошло не так, как нам бы хотелось. Тренировать Реал Мадрид было честью и ответственностью. Спасибо клубу, игрокам и болельщикам за поддержку. Я ухожу с уважением и гордостью, что сделал все, что мог», – написал баск в соцсетях.

Алонсо возглавлял «Реал» с июня 2025-го, провел 34 матча (24 победы, 4 ничьи, 6 поражений). В последнем матче тренер потерпел фиаско в финале Суперкубка против «Барсы».

Хаби Алонсо Реал Мадрид отставка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Комментарии 0
