Хаби Алонсо впервые объяснил увольнение из Реала и раскрыл причину

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо впервые выступил с заявлением о своем увольнении из «королевского клуба».

«Этот профессиональный этап закончился, и все прошло не так, как нам бы хотелось. Тренировать Реал Мадрид было честью и ответственностью. Спасибо клубу, игрокам и болельщикам за поддержку. Я ухожу с уважением и гордостью, что сделал все, что мог», – написал баск в соцсетях.

Алонсо возглавлял «Реал» с июня 2025-го, провел 34 матча (24 победы, 4 ничьи, 6 поражений). В последнем матче тренер потерпел фиаско в финале Суперкубка против «Барсы».