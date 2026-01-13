ГУТИ: «Я считаю, что именно это стало триггером ухода Хаби Алонсо»

Легендарный полузащитник «Реала» Гути прокомментировал отставку Хаби Алонсо и назначение Арбелоа исполняющим обязанности главного тренера мадридцев:

«Я не был ежедневно в курсе того, что происходило в раздевалке с Хаби, но правда в том, что когда в раздевалке недовольны, когда команда недовольна тренером, это заметно – и заметно не только на тренировках, но и в матчах. Я считаю, что именно это стало триггером ухода Хаби сейчас. Если говорить о игре или о том, что он делал на поле, то ранее я видел данные, что Флик, тренер «Барселоны», имел те же результаты, что и Хаби Алонсо за 34 матча. Это означает, что по количеству выигранных матчей у него шло неплохо. Но правда и в том, что ходило много слухов о том, что в раздевалку он не вписывался.

Арбелоа? Это интрига, но когда поднялся Зидан, тоже было непонятно – он пришел из «Кастильи», и дела шли не очень хорошо. Подготовлен он или нет, «Реал» знает, ведь он долго работал в академии, и если ему дали эту ответственность, значит, в него верят. Теперь остается лишь ждать, чтобы дела шли хорошо».