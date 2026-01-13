Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 января 2026, 09:34 | Обновлено 13 января 2026, 09:36
0

ГУТИ: «Я считаю, что именно это стало триггером ухода Хаби Алонсо»

Тренер не смог найти общий язык с игроками

ГУТИ: «Я считаю, что именно это стало триггером ухода Хаби Алонсо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Легендарный полузащитник «Реала» Гути прокомментировал отставку Хаби Алонсо и назначение Арбелоа исполняющим обязанности главного тренера мадридцев:

«Я не был ежедневно в курсе того, что происходило в раздевалке с Хаби, но правда в том, что когда в раздевалке недовольны, когда команда недовольна тренером, это заметно – и заметно не только на тренировках, но и в матчах. Я считаю, что именно это стало триггером ухода Хаби сейчас. Если говорить о игре или о том, что он делал на поле, то ранее я видел данные, что Флик, тренер «Барселоны», имел те же результаты, что и Хаби Алонсо за 34 матча. Это означает, что по количеству выигранных матчей у него шло неплохо. Но правда и в том, что ходило много слухов о том, что в раздевалку он не вписывался.

Арбелоа? Это интрига, но когда поднялся Зидан, тоже было непонятно – он пришел из «Кастильи», и дела шли не очень хорошо. Подготовлен он или нет, «Реал» знает, ведь он долго работал в академии, и если ему дали эту ответственность, значит, в него верят. Теперь остается лишь ждать, чтобы дела шли хорошо».

Ранее сообщалось, что Алонсо сам решил уйти из «Реала» из-за ряда игроков команды.

Гути Хаби Алонсо Альваро Арбелоа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: Marca
