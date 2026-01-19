Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо
Нидерланды
19 января 2026, 03:43 | Обновлено 19 января 2026, 03:44
269
0

Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо

Гранд из Нидерландов пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока

19 января 2026, 03:43 | Обновлено 19 января 2026, 03:44
269
0
Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо
Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный инсайдер Фабрицио Романо информирует, что защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко переходит в «Аякс».

Согласно имеющимся сведениям, гранд из Нидерландов уже пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока.

Стороны утвердили условия аренды, которая рассчитана до июня нынешнего года, из–за чего футболист прекращает свое пребывание в «Ноттингеме». Предполагается, что в течение следующих 24 часов защитник прибудет в Амстердам для прохождения обязательного медицинского осмотра.

Внимательные пользователи социальных сетей зафиксировали, что на фоне известий о переходе Александр перестал быть подписчиком аккаунтов ПСВ и стер все фотографии, имеющие отношение к этому клубу.

Напомним, что 29–летний украинец уже имеет опыт выступлений в Нидерландах: в сезоне–2016/17 он защищал цвета ПСВ. В тот период он вышел на поле в 17 матчах и отметился 3 голевыми пасами.

По теме:
После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо
Александр Зинченко Аякс ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу Арсенал Лондон Ноттингем Форест трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале думают, что Лунин перейдет в один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 18 января 2026, 21:22 4
В Реале думают, что Лунин перейдет в один из крупнейших клубов АПЛ
В Реале думают, что Лунин перейдет в один из крупнейших клубов АПЛ

Украинцем серьезно интересуется лондонский «Челси»

Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Футбол | 18 января 2026, 07:05 10
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки

«Жирона» пытается подписать Шапаренко

Шапаренко оказался перед тяжелым выбором относительно дальнейшей карьеры
Футбол | 19.01.2026, 04:02
Шапаренко оказался перед тяжелым выбором относительно дальнейшей карьеры
Шапаренко оказался перед тяжелым выбором относительно дальнейшей карьеры
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 08:46
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем