Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо

Популярный инсайдер Фабрицио Романо информирует, что защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко переходит в «Аякс».

Согласно имеющимся сведениям, гранд из Нидерландов уже пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока.

Стороны утвердили условия аренды, которая рассчитана до июня нынешнего года, из–за чего футболист прекращает свое пребывание в «Ноттингеме». Предполагается, что в течение следующих 24 часов защитник прибудет в Амстердам для прохождения обязательного медицинского осмотра.

Внимательные пользователи социальных сетей зафиксировали, что на фоне известий о переходе Александр перестал быть подписчиком аккаунтов ПСВ и стер все фотографии, имеющие отношение к этому клубу.

Напомним, что 29–летний украинец уже имеет опыт выступлений в Нидерландах: в сезоне–2016/17 он защищал цвета ПСВ. В тот период он вышел на поле в 17 матчах и отметился 3 голевыми пасами.