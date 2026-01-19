Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо
Гранд из Нидерландов пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока
Популярный инсайдер Фабрицио Романо информирует, что защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко переходит в «Аякс».
Согласно имеющимся сведениям, гранд из Нидерландов уже пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока.
Стороны утвердили условия аренды, которая рассчитана до июня нынешнего года, из–за чего футболист прекращает свое пребывание в «Ноттингеме». Предполагается, что в течение следующих 24 часов защитник прибудет в Амстердам для прохождения обязательного медицинского осмотра.
Внимательные пользователи социальных сетей зафиксировали, что на фоне известий о переходе Александр перестал быть подписчиком аккаунтов ПСВ и стер все фотографии, имеющие отношение к этому клубу.
Напомним, что 29–летний украинец уже имеет опыт выступлений в Нидерландах: в сезоне–2016/17 он защищал цвета ПСВ. В тот период он вышел на поле в 17 матчах и отметился 3 голевыми пасами.
🚨 Oleksandr Zinchenko had removed all content from his time at his former club, PSV, and unfollowed the club on Instagram, ahead of his reported move to Ajax. ❌📲 https://t.co/sQvEwJlbe7 pic.twitter.com/XcLFiEyhx5— DailyAFC (@DailyAFC) January 18, 2026
