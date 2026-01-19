45-летняя Винус Уильямс установила возрастной рекорд Australian Open
Американка стала самой возрастной теннисисткой, которая сыграла в основе мейджора
45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс установила возрастной рекорд Открытого чемпионата Австралии 2026.
Американка стала самой возрастной теннисисткой, которая сыграете в основной сетке австралийского мейджора.
Винус превзошла рекорд Кимико Дате – японка сыграла в основе Australian Open 2015 в возрасте 44 лет.
Возрастной рекорд на всех турнирах Grand Slam был установлен Раймонд Вебер Джонс на US Open 1968 – 50 лет.
18 января Уильямс-старшая в трех сетах проиграла Ольге Данилович в первом раунде AO-2026, упустив преимущество с 4:0 в решающем сете.
1 - Venus Williams (45 years & 215 days) will become the oldest player to appear in the Women's Singles main draw at the Australian Open during the Open Era. Timeless. #AusOpen | @AustralianOpen @WTA— OptaAce (@OptaAce) January 18, 2026
