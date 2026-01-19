Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
45-летняя Винус Уильямс установила возрастной рекорд Australian Open

Американка стала самой возрастной теннисисткой, которая сыграла в основе мейджора

45-летняя Винус Уильямс установила возрастной рекорд Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс установила возрастной рекорд Открытого чемпионата Австралии 2026.

Американка стала самой возрастной теннисисткой, которая сыграете в основной сетке австралийского мейджора.

Винус превзошла рекорд Кимико Дате – японка сыграла в основе Australian Open 2015 в возрасте 44 лет.

Возрастной рекорд на всех турнирах Grand Slam был установлен Раймонд Вебер Джонс на US Open 1968 – 50 лет.

18 января Уильямс-старшая в трех сетах проиграла Ольге Данилович в первом раунде AO-2026, упустив преимущество с 4:0 в решающем сете.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
