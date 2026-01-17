Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой

Бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между Ruh Media Team и Ignis. Сначала между экс-футболистами возник словесный спор, который быстро перерос в драку. Конфликт попал на видео и активно распространяется в сети, а останавливать игроков пришлось их партнерам по команде.

Как сообщает пресс-служба медиафутбольной лиги, оба экс-динамовца уже уладили конфликт.

«Таким ситуациям не место на поле 🥺 После матча – представители обеих команд пожали друг другу руки. Искренне приносим извинения болельщикам за то, что они увидели в трансляции!», – говорится в сообщении Ua Steal.