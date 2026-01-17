Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Украина. Премьер лига
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой

Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки

Instagram. Сергей Рыбалка и Артем Милевский

Бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между Ruh Media Team и Ignis. Сначала между экс-футболистами возник словесный спор, который быстро перерос в драку. Конфликт попал на видео и активно распространяется в сети, а останавливать игроков пришлось их партнерам по команде.

Как сообщает пресс-служба медиафутбольной лиги, оба экс-динамовца уже уладили конфликт.

«Таким ситуациям не место на поле 🥺 После матча – представители обеих команд пожали друг другу руки. Искренне приносим извинения болельщикам за то, что они увидели в трансляции!», – говорится в сообщении Ua Steal.

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Та треба було ще трештоком зайнятись, а то так нікого не спровокуєш навіть глянути це медіащось.
Не дотягнули
Ответить
0
Saar
Швидко обоє до Джейка Пола....  
Ответить
-1
