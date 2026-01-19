Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Индивидуальные итоги КАН: кто затмил всех на турнире
Кубок африканских наций
Индивидуальные итоги КАН: кто затмил всех на турнире

Мане забрал главный приз турнира

Индивидуальные итоги КАН: кто затмил всех на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

В Марокко подошел к концу Кубок африканских наций 2026 года, по результатам которого сборная Сенегала во второй раз в истории завоевала чемпионское звание.

В ходе церемонии закрытия представители Международной федерации футбола (ФИФА) отметили индивидуальными наградами наиболее выдающихся футболистов первенства.

Звание лучшего голкипера досталось 34–летнему представителю Марокко Яссину Буну. Вратарь принял участие во всех семи поединках, пропустив лишь два мяча. В пяти играх он сохранил ворота «на замке» и помог команде одержать победу в одной серии послематчевых пенальти.

Главную награду – звание лучшего игрока турнира – получил вингер сенегальцев Садио Мане. В активе 33–летнего форварда два точных удара и два ассиста в семи проведенных матчах.

Наилучшим снайпером африканского чемпионата признан атакующий хавбек марокканцев Браим Диас, на счету которого пять голов в семи встречах.

Дополнительно ФИФА отметила сборную Марокко специальным призом фейр–плей за соблюдение принципов честной игры.

По теме:
ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН
Источник: Марокко намеренно не забил пенальти в финале КАН
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций Садио Мане Яссин Буну Браим Диас ФИФА
Михаил Олексиенко Источник
