Источник: Марокко намеренно не забил пенальти в финале КАН

Итальянский журналист Танкреди Палмери выразил мнение, что форвард марокканской сборной Браим Диас осознанно не реализовал 11-метровый удар в финальной встрече Кубка Африки против Сенегала (0:1).

«По какой причине футболисты Сенегала даже не праздновали в ту секунду, когда Менди парировал удар Браима Диаса? Еще раз подчеркну: я убежден, что он допустил промах преднамеренно», – поделился Палмери своими наблюдениями в социальной сети X.

Напомним: после того как в ворота сенегальцев был назначен неоднозначный пенальти, их наставник Пап Тиав распорядился увести команду в раздевалку.

Спустя время Садио Мане убедил партнеров вернуться, после чего Браим Диас исполнил удар «паненкой» точно в руки вратарю Эдуару Менди. В овертайме точный выстрел Пап Гейе обеспечил Сенегалу чемпионский титул.