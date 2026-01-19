Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Марокко намеренно не забил пенальти в финале КАН
Кубок африканских наций
Палмери выразил мнение, что Диас осознанно не реализовал 11-метровый удар

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Танкреди Палмери выразил мнение, что форвард марокканской сборной Браим Диас осознанно не реализовал 11-метровый удар в финальной встрече Кубка Африки против Сенегала (0:1).

«По какой причине футболисты Сенегала даже не праздновали в ту секунду, когда Менди парировал удар Браима Диаса? Еще раз подчеркну: я убежден, что он допустил промах преднамеренно», – поделился Палмери своими наблюдениями в социальной сети X.

Напомним: после того как в ворота сенегальцев был назначен неоднозначный пенальти, их наставник Пап Тиав распорядился увести команду в раздевалку.

Спустя время Садио Мане убедил партнеров вернуться, после чего Браим Диас исполнил удар «паненкой» точно в руки вратарю Эдуару Менди. В овертайме точный выстрел Пап Гейе обеспечил Сенегалу чемпионский титул.

Танкреди Палмери Браим Диас сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций пенальти Садио Мане
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
adidas77
почалося...
Головне що це - Джерело!
Ответить
0
