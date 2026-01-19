Источник: Марокко намеренно не забил пенальти в финале КАН
Палмери выразил мнение, что Диас осознанно не реализовал 11-метровый удар
Итальянский журналист Танкреди Палмери выразил мнение, что форвард марокканской сборной Браим Диас осознанно не реализовал 11-метровый удар в финальной встрече Кубка Африки против Сенегала (0:1).
«По какой причине футболисты Сенегала даже не праздновали в ту секунду, когда Менди парировал удар Браима Диаса? Еще раз подчеркну: я убежден, что он допустил промах преднамеренно», – поделился Палмери своими наблюдениями в социальной сети X.
Напомним: после того как в ворота сенегальцев был назначен неоднозначный пенальти, их наставник Пап Тиав распорядился увести команду в раздевалку.
Спустя время Садио Мане убедил партнеров вернуться, после чего Браим Диас исполнил удар «паненкой» точно в руки вратарю Эдуару Менди. В овертайме точный выстрел Пап Гейе обеспечил Сенегалу чемпионский титул.
How on earth is it possible that Senegal players don’t celebrate at all when Mendy save the penalty on Brahim Diaz?!— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 18, 2026
I say again: in my opinion it was missed on purpose#AFCON2025 pic.twitter.com/xlx35baPgg
