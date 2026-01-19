ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге

18 января Сельта разгромила Райо Вальекано в матче 20-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в городе Виго и завершился со счетом 3:0 в пользу кельтов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Серхио Каррейра, Бриан Сарагоса (пенальти) и Хавьер Руэда.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Нобеля Менди на 66-й минуте.

В таблице чемпионата Испании Сельта 32 очками занимает седьмое место. У Райо 22 балла и 13-я позиция.

Читайте также: Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января

Сельта – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Каррейра, 40, Сарагоса, 54 (пен.), Руэда, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine