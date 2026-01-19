Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Сельта
18.01.2026 19:30 – FT 3 : 0
Райо Вальекано
Испания
ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге

Кельты одолели соперников со счетом 3:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании

ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января Сельта разгромила Райо Вальекано в матче 20-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в городе Виго и завершился со счетом 3:0 в пользу кельтов.

Голами за хозяев отличились Серхио Каррейра, Бриан Сарагоса (пенальти) и Хавьер Руэда.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Нобеля Менди на 66-й минуте.

В таблице чемпионата Испании Сельта 32 очками занимает седьмое место. У Райо 22 балла и 13-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января

Сельта – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Каррейра, 40, Сарагоса, 54 (пен.), Руэда, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Руэда (Сельта).
66’
Нобель Менди (Райо Вальекано) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Сарагоса (Сельта).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каррейра (Сельта), асcист Уго Альварес.
Сельта Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
