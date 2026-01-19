ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге
Кельты одолели соперников со счетом 3:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании
18 января Сельта разгромила Райо Вальекано в матче 20-го тура Ла Лиги 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Балайдос в городе Виго и завершился со счетом 3:0 в пользу кельтов.
Голами за хозяев отличились Серхио Каррейра, Бриан Сарагоса (пенальти) и Хавьер Руэда.
Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Нобеля Менди на 66-й минуте.
В таблице чемпионата Испании Сельта 32 очками занимает седьмое место. У Райо 22 балла и 13-я позиция.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января
Сельта – Райо Вальекано – 3:0
Голы: Каррейра, 40, Сарагоса, 54 (пен.), Руэда, 79
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
