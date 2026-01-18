Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Сельта
18.01.2026 19:30 - : -
Райо Вальекано
Испания
Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 января и начнется в 19:30 по Киеву

Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января на Балаидос пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда часто тасует тренеров - это ее механизм выживания, который, к слову, в последние годы не подводил. Так тут года два назад возник Клаудио Хиральдес, что успешно заменил куда более известного, но провалившегося в Виго Рафу Бенитеса. Более того, выполнив сначала привычную задачу, он в 2024/2025 добился долгожданного (и при этом удивившего всех) подъема на седьмую позицию.

Он позволил вернуться в Лигу Европы - и там у испанцев все развивается неплохо, пропуск в плей-офф уже в кармане. В кубке, правда, уступили Альбасете - но теперь все знают, что это не последний трофей там соперника. Зато в Примере, сложно начав эту темпораду, смогли к середине зимы отвоевать позиции прошлого сезона. В том числе уже в январе победили и Валенсию дома (причем 4:1!), и Севилью на выезде.

Райо Вальекано

Клуб удивил в прошлом сезоне не меньше, чем соперник. Да, ему еще и повезло: всего с 53 очками ухитрились футболисты пробиться в Лигу конференций - как восьмые на родине, благо, у Осасуны были хуже дополнительные показатели. Испанцы, к слову, вполне достойно держатся в еврокубке: стартовав с летней квалификации, сыграют в плей-офф.

Вот на внутренней арене все не так здорово. На этой неделе еще и из кубка вылетели, проиграв Алавесу. Но, возможно, и нужно было избавляться от еще и этой нагрузки. Ведь и так пока что в Примере не снята угроза вылета. И, конечно, очень своевременно, в прошлом туре, обыграли Мальорку, потенциального конкурента, за счет взятых трех очков даже поднявшись в середину таблицы, на десятое место.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках было по две победы мадридцев и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных результатов от столичных гостей. Они не так мотивированы, как их соперник - поверим, что Сельта сумеет наконец-то обыграть этого соперника (коэффициент - 2,05 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Сельта
18 января 2026 -
19:30
Райо Вальекано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
