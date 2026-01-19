ФОТО. «Он пытал меня в течение 12 часов»: у топ-футболиста большие проблемы

Новые обвинения прозвучали в адрес Димитри Пайета – экс-игрока «Вест Хэма» и «Марселя», который выступал за «Васко да Гама» в 2023–2025 годах.

Его бывшая любовница заявила, что во время отношений в Бразилии подвергалась физическому, психологическому и сексуальному насилию, сообщает британское издание The Sun.

По словам заявительницы Лариссы Феррари, адвоката и инфлюенсерки, она познакомилась с футболистом в 2023 году через Instagram. Изначально он был «милым», но позже начал унижать и контролировать ее. В апреле 2024 года она подала заявление в бразильскую полицию, указав, что Пайет оставлял следы побоев и применял различные формы насилия.

Феррари утверждает, что Пайет заставлял ее совершать унизительные действия и использовал «психологические игры», чтобы удерживать рядом с собой. По ее словам, он оскорблял ее, наказывал, хвастался связями и количеством женщин, с которыми спал. Также она заявила, что была беременна, но потеряла ребенка.

Димитри Пайет полностью отверг все обвинения. На данный момент футболист остается без клуба после окончания контракта с «Васко да Гама» летом 2025 года.