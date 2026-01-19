Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Он пытал меня в течение 12 часов»: у топ-футболиста большие проблемы
Другие новости
19 января 2026, 03:12 | Обновлено 19 января 2026, 03:18
133
0

ФОТО. «Он пытал меня в течение 12 часов»: у топ-футболиста большие проблемы

Димитри Пайет обвинен в жестоком обращении

19 января 2026, 03:12 | Обновлено 19 января 2026, 03:18
133
0
ФОТО. «Он пытал меня в течение 12 часов»: у топ-футболиста большие проблемы
Sport.es. Димитри Пайет и Ларисса Феррари

Новые обвинения прозвучали в адрес Димитри Пайета – экс-игрока «Вест Хэма» и «Марселя», который выступал за «Васко да Гама» в 2023–2025 годах.

Его бывшая любовница заявила, что во время отношений в Бразилии подвергалась физическому, психологическому и сексуальному насилию, сообщает британское издание The Sun.

По словам заявительницы Лариссы Феррари, адвоката и инфлюенсерки, она познакомилась с футболистом в 2023 году через Instagram. Изначально он был «милым», но позже начал унижать и контролировать ее. В апреле 2024 года она подала заявление в бразильскую полицию, указав, что Пайет оставлял следы побоев и применял различные формы насилия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Феррари утверждает, что Пайет заставлял ее совершать унизительные действия и использовал «психологические игры», чтобы удерживать рядом с собой. По ее словам, он оскорблял ее, наказывал, хвастался связями и количеством женщин, с которыми спал. Также она заявила, что была беременна, но потеряла ребенка.

Димитри Пайет полностью отверг все обвинения. На данный момент футболист остается без клуба после окончания контракта с «Васко да Гама» летом 2025 года.

По теме:
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН
ФОТО. Известная блогерка «ездит» на футболисте Динамо
фото скандал lifestyle Димитри Пайет Васко да Гама
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 10:13 18
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 18 января 2026, 21:45 35
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?

Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 08:46
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Футбол | 18.01.2026, 07:05
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Футбол | 19.01.2026, 01:32
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 59
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем