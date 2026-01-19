ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Артем Милевский прокомментировал отключения электроэнергии в Киеве
Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский резко высказался о ситуации с отключениями электроэнергии в Киеве.
В своем телеграм-канале экс-футболист эмоционально прокомментировал практику, при которой электричество включают всего на 20 минут, после чего снова отключают.
Милевский отметил, что не видит в этом никакой логики, обвинил ответственных в злоупотреблениях и заявил, что такие действия выглядят как издевательство над людьми:
«То, что происходит в Киеве… Вы серьезно? Вы только и умеете, что воровать – воровать на электроэнергии, воровать на всех, выключать и включать свет и смеяться над нами. На 20 минут – ну вы серьезно? Вам самим, бл**ь, не стыдно? Ну, честно…», – эмоционально сказал Милевский в эфире своего телеграм-канала.
