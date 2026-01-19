Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Другие новости
19 января 2026, 03:40 |
378
0

ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти

Артем Милевский прокомментировал отключения электроэнергии в Киеве

19 января 2026, 03:40 |
378
0
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Telegram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский резко высказался о ситуации с отключениями электроэнергии в Киеве.

В своем телеграм-канале экс-футболист эмоционально прокомментировал практику, при которой электричество включают всего на 20 минут, после чего снова отключают.

Милевский отметил, что не видит в этом никакой логики, обвинил ответственных в злоупотреблениях и заявил, что такие действия выглядят как издевательство над людьми:

«То, что происходит в Киеве… Вы серьезно? Вы только и умеете, что воровать – воровать на электроэнергии, воровать на всех, выключать и включать свет и смеяться над нами. На 20 минут – ну вы серьезно? Вам самим, бл**ь, не стыдно? Ну, честно…», – эмоционально сказал Милевский в эфире своего телеграм-канала.

По теме:
ФОТО. «Он пытал меня в течение 12 часов»: у топ-футболиста большие проблемы
ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН
ФОТО. Известная блогерка «ездит» на футболисте Динамо
фото скандал Артем Милевский Динамо Киев IGNIS российско-украинская война
Максим Лапченко Источник: Telegram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо
Футбол | 19 января 2026, 03:43 0
Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо
Трансфер близко? Зинченко отписался от ПСВ после инсайда Романо

Гранд из Нидерландов пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 4
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 08:46
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Футбол | 18.01.2026, 23:09
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем