Александр Алиев вышел из-под наркоза. Он попал под нож врачей

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев получил травму во время матча зимнего турнира медиалиги и был госпитализирован в больницу во Львове. Экс-динамовец получил травму локтя.

Защищая цвета IGNIS, Алиев получил повреждение во время выполнения буллита в ворота голкипера Ruh Media Team Юрия Панькива.

После проведенной операции экс-игрок сборной Украины вышел на связь в сторис Инстаграм и сообщил о своем состоянии.

«Ну что, все мне сделали. Живой-здоровый после наркоза, все будет окей. Всех с победой и не с победой. Я пока еще лежу», – отметил Алиев.

Интересно, что матч медиалиги запомнился не только травмой Алиева, но и дракой между Милевским и Рыбалкой.