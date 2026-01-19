Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Александр Алиев вышел из-под наркоза. Он попал под нож врачей

Футболисту прооперировали локоть

Александр Алиев вышел из-под наркоза. Он попал под нож врачей
Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев получил травму во время матча зимнего турнира медиалиги и был госпитализирован в больницу во Львове. Экс-динамовец получил травму локтя.

Защищая цвета IGNIS, Алиев получил повреждение во время выполнения буллита в ворота голкипера Ruh Media Team Юрия Панькива.

После проведенной операции экс-игрок сборной Украины вышел на связь в сторис Инстаграм и сообщил о своем состоянии.

«Ну что, все мне сделали. Живой-здоровый после наркоза, все будет окей. Всех с победой и не с победой. Я пока еще лежу», – отметил Алиев.

Интересно, что матч медиалиги запомнился не только травмой Алиева, но и дракой между Милевским и Рыбалкой.

Динамо Киев травма Александр Алиев IGNIS UA Steel медиафутбол Ruh Media Team
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
