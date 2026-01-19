Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Вивчаренко назвал врача, к которому боится заходить
Левый защитник «Динамо» украинец Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от возвращения к работе после отпуска и прохождения медицинского осмотра перед отъездом на зимние сборы. Футболист признался, к какому врачу больше всего боится заходить во время медицинского осмотра.
– Медицинский осмотр – это базовая процедура. Какие, по вашему мнению, самые важные обследования?
– Наверное, УЗИ сердца, ведь это мотор нашего организма.
– В какой кабинет больше всего боитесь заходить?
– К офтальмологу. Когда он распыляет какое-то вещество в глаз, это не очень приятно. А все остальное – обычная практика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист арестован в Уэльсе после вирусного видео с нападением на соперника
Украинец уже вернулся к тренировкам