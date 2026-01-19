Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 01:32 |
139
0

Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе

Вивчаренко назвал врача, к которому боится заходить

19 января 2026, 01:32 |
139
0
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
ФК Динамо. Константин Вівчаренко

Левый защитник «Динамо» украинец Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от возвращения к работе после отпуска и прохождения медицинского осмотра перед отъездом на зимние сборы. Футболист признался, к какому врачу больше всего боится заходить во время медицинского осмотра.

– Медицинский осмотр – это базовая процедура. Какие, по вашему мнению, самые важные обследования?

– Наверное, УЗИ сердца, ведь это мотор нашего организма.

– В какой кабинет больше всего боитесь заходить?

– К офтальмологу. Когда он распыляет какое-то вещество в глаз, это не очень приятно. А все остальное – обычная практика.

По теме:
Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Константин Вивчаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
Футбол | 19 января 2026, 01:57 0
ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок

Футболист арестован в Уэльсе после вирусного видео с нападением на соперника

Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 18 января 2026, 19:44 71
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб

Украинец уже вернулся к тренировкам

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18.01.2026, 09:12
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 11
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем