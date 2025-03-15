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  4. «Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
Италия
15 марта 2025, 15:21 |
2771
3

«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф

Роксана Малиновская объяснила свое сообщение в Instagram от 24 февраля 2022 года

15 марта 2025, 15:21 |
2771
3
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
Instagram. Руслан и Роксана

Роксана Малиновская объяснила свои сообщения в Instagram на старте полномасштабной войны в Украине, которыми девушка вызвала серьезный резонанс среди СМИ и обычных украинцев.

– Как пережили страшный день 24.02.2022?

– Я проснулась в 5 утра, а там куча сообщений от родных о том, что россия начала полномасштабную войну. Это было действительно очень страшно! Я начала гуглить украинские новости, чтобы посмотреть какую-нибудь информацию. Позвонила родителям, они были в Одессе и сказали, что они слышали взрывы. Там была моя сестра с маленьким ребенком, я сказала отцу, чтобы он их отвез к границе.

Я не отпускала телефон 24/7 и очень боялась получить какие-нибудь страшные сообщения от близких. Мы с первых дней занялись гуманитарной помощью, и это немного отвлекало. Потом уже украинцы, приезжавшие в Бергамо, шли в ателье, потому что знали, что здесь могут получить информацию, что делать дальше. Было много людей, просто приехавших ни с чем, мы помогали, как могли.

– Что скажешь о критике за этот пост в Instagram?

– Тот свой пост, что я тогда совершила, – он не был о дружбе с русскими. Я сделала репост, а кто-то скриншот — и это все разлетелось, но не было видно, о чем там написано. А вот сама фотография была неуместной, потому что на фото это выглядело как о дружбе.

Но нет, это был пост какого-то парня о том, что в России об украинцах много пропаганды, о том, что мы сами виноваты, и о том, что их настраивают против нас. Этот юноша писал, что украинцы не такие, и не нужно слушать российскую пропаганду. У меня было много подписчиков из Крыма, и я хотела, чтобы они тоже это увидели и не слушали эту пропаганду. Вот о чем был этот пост!

Я сделала репост, и, конечно, первое, что видели люди – фото, и они подумали, что я о дружбе с россиянами. А когда я хотела объяснить, то уже было поздно, потому что этот скриншот разлетелся.

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Роксана Малиновская Руслан Малиновский российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Andrey_17
Так, так, так... ми повірили... А ти тупа пі..да, і то ще ти оприлюднила це те саме що, воно означає.. Дружба Мир Жвачка... Конченая. 
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+6
Saar
Перефарбуй волосся в білий колір..
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+1
Віталій Ткачук
Роксана спочатку робить, потім думає. Пам'ятаю вона на Гасперіні була наїхала, той це сприйняв адекватно, інший би Руслана згноїв на лавці.
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+1
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