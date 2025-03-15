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  4. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Италия
15 марта 2025, 09:06 |
832
3

Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»

Роксана рассказала о своих эмоциях после травмы Руслана

15 марта 2025, 09:06 |
832
3
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Роксана Малиновская рассказала о своих эмоциях во время матча Серии А, когда Руслан получил тяжелую травму. Девушка заявила, что их дочь Оливия очень испугалась.

– Руслан недавно вернулся на поле после страшной травмы. Как ты восприняла эти жуткие кадры с подвернутой ногой?

– Этот период стал для нас очень тяжелым. Летом я много времени провела в Бергамо с бабушкой после тяжелой операции, а они были здесь – в Генуе. Я когда уже приехала в Геную, то спустя некоторое время узнала, что беременна. Когда я сообщила эту новость Руслану, буквально через 2-3 дня была игра с Венецией.

Мы с Оливией смотрели игру по телевизору, я помню, как у меня закружилась голова, я легла на диван, Оливия испугалась. Дочь увидела, что Руслана выносят на каталках, она уже понимает. Я даже позвонила нашему другу и сказала, что оставляю дверь открытой на всякий случай. Он приехал и побыл с нами, мы подождали, пока выйдет на связь Руслан или врач команды.

Первый, кто мне ответил — был врач, сказал, что это вывих и ему вправили ногу в карете скорой. Его сразу увезли в больницу, уже утром сделали операцию. Спустя время Руслан написал, что он был более шокирован, чем испытывал боль в тот момент.

– Как вы все это переживали? Когда было тяжелее всего?

– Нравственно было тяжело в первый месяц, когда у него был гипс. Руслан просто ничего не мог делать, а это еще были первые месяцы моей беременности. Настоящее испытание, – сказала девушка.

В пятницу, 14 марта, Руслан Малиновский отличился двумя ассистами в матче против Лечче в Серии А.

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Роксана Малиновская Руслан Малиновский Дженоа травма Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс
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