ТУСК: рф и рб обыграли Польшу и США на пути в финал. Всего лишь теннис, да?
Премьер-министр Польши – о результатах полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
В ночь на 15 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, по итогам которых в решающий поединок вышли две «нейтралки»: Арина Соболенко (беларусь) и Мирра Андреева (россия).
Соболенко прошла Мэдисон Киз (6:0, 6:1), а Андреева справилась с Игой Свентек (7:6 (7:1), 1:6, 6:3)
Премьер-министр Польши Дональд Туск в X (Twitter) прокомментировал результаты встреч:
«россия и беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу в Индиан-Уэллс. Мне это не нравится. Догадайтесь почему. Но в конце концов, это всего лишь теннис, не правда ли?», – написал Туск.
Russia and Belarus defeated Poland and the US to reach the Indian Wells final. I’m not happy. Guess why. But then it’s just tennis, isn’t it?— Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе
Екатерина рассказала, что Александру важно ее присутствие на каждом бою