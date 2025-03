ТУСК: рф и рб обыграли Польшу и США на пути в финал. Всего лишь теннис, да?

В ночь на 15 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, по итогам которых в решающий поединок вышли две «нейтралки»: Арина Соболенко (беларусь) и Мирра Андреева (россия).

Соболенко прошла Мэдисон Киз (6:0, 6:1), а Андреева справилась с Игой Свентек (7:6 (7:1), 1:6, 6:3)

Премьер-министр Польши Дональд Туск в X (Twitter) прокомментировал результаты встреч:

«россия и беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу в Индиан-Уэллс. Мне это не нравится. Догадайтесь почему. Но в конце концов, это всего лишь теннис, не правда ли?», – написал Туск.

Russia and Belarus defeated Poland and the US to reach the Indian Wells final. I’m not happy. Guess why. But then it’s just tennis, isn’t it?