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15 марта 2025, 18:31 |
850
1

ТУСК: рф и рб обыграли Польшу и США на пути в финал. Всего лишь теннис, да?

Премьер-министр Польши – о результатах полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс

15 марта 2025, 18:31 |
850
1
ТУСК: рф и рб обыграли Польшу и США на пути в финал. Всего лишь теннис, да?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Туск

В ночь на 15 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, по итогам которых в решающий поединок вышли две «нейтралки»: Арина Соболенко (беларусь) и Мирра Андреева (россия).

Соболенко прошла Мэдисон Киз (6:0, 6:1), а Андреева справилась с Игой Свентек (7:6 (7:1), 1:6, 6:3)

Премьер-министр Польши Дональд Туск в X (Twitter) прокомментировал результаты встреч:

«россия и беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу в Индиан-Уэллс. Мне это не нравится. Догадайтесь почему. Но в конце концов, это всего лишь теннис, не правда ли?», – написал Туск.

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Дональд Туск WTA Индиан-Уэллс Арина Соболенко Ига Свёнтек Мирра Андреева Мэдисон Киз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Микола Захарченко
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