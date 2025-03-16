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  4. Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 12:10 |
1481
3

Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?

Накануне матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии вспоминаем бельгийцев, которые выступали в УПЛ

16 марта 2025, 12:10 |
1481
3
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Коллаж Sport.ua

Уже достаточно скоро, 20 и 23 марта, национальной сборной Украины предстоит сыграть поединки против команды Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций за право выступать в дальнейшем в Лиге А. За несколько дней до этого матча внимание отечественных болельщиков окончательно переключится на события, происходящие вокруг «сине-желтых», но пока, когда УПЛ еще не ушла на паузу, предлагаем совместить две актуальные на текущий момент «повестки дня» и вспомнить бельгийских легионеров, когда-либо игравших в элитарном дивизионе украинского футбола.

Причем давайте не просто вспомним, но и в рамках рубрики «Где они сейчас?» выясним, как обстоят карьерные дела у этих футболистов в настоящий момент…

Данило Соуза

Период в УПЛ: 2012-2014, 2015/16
Клубы: «Металлург» Донецк, «Днепр»
Матчи/голы в УПЛ: 53/2

ФК Металлург Донецк. Данило Соуза

Данило Соуза родился в Бразилии и является сыном известного и достаточно успешного в прошлом в нидерландском и бельгийском футболе вингера Вамберто. Тот сыграл около сотни матчей за «Стандард», а также более полутора сотен поединков за «Аякс», дважды становившись с амстердамцами чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.

С юных лет Данило Соуза начал заниматься в академиях клубов, за которые играл его отец – «Стандарда» и «Аякса». Впоследствии подписал первый профессиональный контракт с амстердамским клубом, но заиграть там ему не посчастливилось, и Данило отбыл обратно в Бельгию, где за полтора года провел только 3 матча в тамошней Про-лиге, прежде чем оказался в Украине.

Сегодня уже сложно сказать, кто посоветовал руководителям «Металлурга» подписать Данило Соузу, однако известно, что интересы футболиста в то время представлял футбольный посредник Дмитрий Селюк, имевший весьма близкие связи с боссами донецкого клуба. Трудовое соглашение с бельгийцем бразильского происхождения «Металлург» заключил на срок до конца 2014 года, однако отыграть весь этот период Данило в Украине не успел.

Весной 2014-го хавбек со скандалом покинул «Металлург», а Селюк обвинил клуб в невыплате зарплаты его клиенту, заявив также, что дончане «часто ведут себя некрасиво», а еще «постоянно и принципиально хотят обмануть футболистов». В «Металлурге» слова представителя Данило опровергли, подчеркнув, что тот попросту перестал появляться на тренировках, а контрактные обязательства клуб выполнял четко, хотя и признал, что «небольшая задержка по выплате зарплаты была в течение нескольких дней, но это произошло из-за нестабильной работы банков в Украине». Напомним, что именно в те дни российские власти начали свою агрессивную оккупационную политику по отношению к Украине, сперва аннексировав Крым, а впоследствии развязав войну на Донбассе.

Парадоксальнее всего то, что, покинув «Металлург», Данило отбыл… в россию! Формально там бельгиец провел весь сезон-2014/15 на правах аренды, выступая за «мордовию», где был игроком ротации у Юрия Семина. Летом 2015-го Данило вернулся в «Металлург», но решать проблемы с этим клубом футболисту не пришлось, так как дончане попросту прекратили активную хозяйственную и футбольную деятельность.

Это позволило Данило летом 2015 года свободным агентом перебраться в «Днепр», но в команде Мирона Маркевича бельгийский легионер отыграл только полгода и 17 официальных матчей, а затем был отпущен в «Антальяспор», причем без выплаты отступных – предварительно днепряне просто расторгли с Данило контракт.

В «Антальяспоре» Данило отыграл три года, проведя в общей сложности 68 официальных поединков (5 голов, 6 ассистов). Именно за эту команду бельгиец сыграл больше всего матчей в своей карьере, превзойдя показатели в «Металлурге» (50 матчей, 4 гола, 5 ассистов).

А дальше, говоря объективно, в карьере Данило пошел спад. В начале января 2019-го футболист ушел в «Аль-Вахду», однако уже через полтора месяца покинул клуб и на правах свободного агента ушел в минское «Динамо». Спустя полтора года бельгиец уехал на Кипр, где выступал за АЕЛ из Лимасола и АПОЭЛ из Никосии.

Летом 2022-го Данило получил статус свободного агента, и с тех пор не может найти себе новый клуб. В настоящий момент ему уже 35 и, скорее всего, его футбольную карьеру можно считать оконченной.

Где находится Данило сейчас сказать сложно, но в последний раз широкой общественности он представлял свою позицию в конце 2022-го, когда в Бразилии проходили очередные президентские выборы. Тогда экс-футболист «Металлурга» и «Днепра» активно агитировал за действовавшего на тот момент руководителя бразильского государства Жаира Болсонару, который в итоге проиграл политическую гонку Луису Инасиу Луле да Силве, ставшему 39-м президентом Бразилии.

Ибрагим Каргбо

Период в УПЛ: 2020-2022
Клубы: «Динамо», «Олимпик»
Матчи/голы в УПЛ: 22/3

ФК Динамо. Ибрагим Каргбо

Нападающий Ибрагим Каргбо (младший) также оказался в Украине не без протекции Дмитрия Селюка. Этот футбольный маклер привез молодого бельгийца в «Динамо» в конце 2019 года, после чего тот прошел просмотр и показался «бело-синим» достойным кандидатом на то, чтобы какое-то время провести в молодежной команде с перспективной дорасти до уровня первой.

Каргбо, как и Данило Соуза, о котором мы успели поговорить чуть выше, также родился в футбольной семье. Его отец – Ибрагим Каргбо-старший – выступал за сборную Сьерра-Леоне, а также за ряд бельгийских, турецких, английских команд, ездил в Португалию и даже Азербайджан. Каргбо-младший родился в Сьерра-Леоне, но в 8-летнем возрасте переехал в Европу, где вскоре обзавелся бельгийским гражданством.

До трансфера в «Динамо» Каргбо успел побывать в академиях «Беерсхота», «Рединга» и «Кристал Пэлас», а также на профессиональном уровне немного поиграть за «Руселаре». Стан последнего Ибрагим покинул поздней осенью 2019-го, как сообщалось тогда, по семейным обстоятельствам, а вскоре возник в столице Украины в расположении «Динамо».

Дмитрий Селюк уверял, что Каргбо «умеет на поле все». Однако по факту бельгийцу, сыгравшему ранее 12 матчей за сборные U-18 и U-19 этой страны, в «Динамо» дали возможность сыграть только 51 минуту в рамках двух матчей УПЛ, а также 29 минут – в Кубке Украины. После этого «бело-синие», так и не дождавшись голевых действий и видимого прогресса от Каргбо, логично посчитали, что тому лучше отправиться куда-то за опытом в аренду.

Сезон-2020/21 Каргбо провел в аренде в «Олимпике». За дончан он провел 20 матчей в УПЛ и забил 3 мяча, но ключевым футболистом команды все равно не являлся, имея статус игрока ротации. После возвращения из «Олимпика» у Ибрагима было еще полгода, чтобы показать себя в «Динамо», но бельгиец использовать очередной шанс не сумел и опять поехал по арендам: словенский «Целе», кипрская «Докса».

Наконец, в январе 2023-го «Динамо» согласилось отпустить Каргбо в «Целе» на правах свободного агента. Казалось бы, очередной шанс проявить себя Ибрагим получил, но… Уже через полгода он покинул Словению, став полноценным игроком хорватского «Солина», а до него даже ездил на просмотр в клубы из страны 404…

В настоящий момент Каргбо уже 25. После ухода из «Динамо» его карьера начала стремительно деградировать. В частности, в первой половине минувшего года бельгиец не сумел закрепиться в рядах могилевского «Днепра» в Беларуси, а во второй – оказался, по сути, пятым колесом в телеге для аутсайдера сербской Суперлиги клуба «Единство» Уб.

В конце ноября 2024-го Ибрагим Каргбо-младший в очередной раз в своей карьере получил статус свободного агента. В нем он находился более полугода, пока наконец в начале марта нашел новый клуб – тот, где у него, очевидно, не будет даже малейших перспектив вернуться на уровень, который он в свое время получил при переходе в «Динамо».

Зиги Бадибанга

Период в УПЛ: 2022-2024
Клубы: «Черноморец»
Матчи/голы в УПЛ: 44/4

ФК Черноморец. Зиги Бадибанга

В отличие от двух наших предыдущих сегодняшних героев, вингер Зиги Бадибанга объявился в Украине в уже весьма зрелом, по футбольным меркам, возрасте – почти в 31 год. В сентябре 2022-го Бадибанга переехал в Одессу, где на правах свободного агента оформил сотрудничество с местным «Черноморцем».

Бадибанга родился в бельгийском Эвере в семье переселенцев из ДР Конго. Известно, что Зиги прошел академию «Андерлехта» – клубе, где впоследствии и получил возможность дебютировать в профессиональном статусе. Затем, так и не сумел отстоять свое право на пребывание в когорте футболистов основы, Бадибанга на правах аренды вынужден был поиграть в Нидерландах за «Де Графсхап» и в Бельгии за «Шарлеруа».

В стане последнего провел весьма неплохой сезон-2012/13 (23 матча, 3 гола, 3 ассиста в элитарном дивизионе бельгийского футбола), но затем принял решение покинуть «Андерлехт» и в статусе свободного агента уехал в Грецию, где оформил контракт с «Эрготелисом».

Выстроить топ-карьеру у Бадибанга так и не удалось, как на клубном, так и на международном уровне. Зиги провел 14 матчей (3 гола) за сборную Бельгии U-19 и 7 матчей (2 гола) за сборную Бельгии U-21, но в национальную команду этой страны так и не приглашался, как впрочем, не использовал и возможность поиграть за сборную ДР Конго.

После «Эрготелиса» Бадибанга играл в Греции за «Астерас», затем – на Кипре за «Омонию», в Молдове – за «Шериф», в Казахстане – за «Ордабасы» и карагандинский «Шахтер», а в 2021-м вернулся обратно в Грецию, где выступал за малоизвестные на наших просторах команды второго дивизиона.

В Украине Бадибанга сумел, к удивлению многих, с ходу стать одной из ключевых фигур в атаке для «Черноморца». Сезон-2022/23 в УПЛ бельгиец завершил с 21 матчем и 7 результативными действиями в активе (2 гола и 5 ассистов). Летом 2023-го с Зиги продлили контракт еще на 12 месяцев, которые также выдались для опытного легионера весьма успешными в нашем чемпионате (23 матча, 2 гола, 4 ассиста).

Летом минувшего года в отечественной прессе долго писали о переговорах руководства «Черноморца» с Зиги. Сообщалось, что у одесситов есть долги перед игроками, и это якобы сдерживало Бадибанга от продления сотрудничества, но как-то «моряки» все же сумели убедить бельгийца на пролонгацию, однако в уговоренный срок банально не предложили формализовать договоренности на бумаге.

Как итог: Бадибанга не только покинул «Черноморец» свободным агентом, но еще и подал иск в соответствующие органы с финансовыми претензиями за невыплаченную вовремя зарплату. Из-за этого «морякам» даже «прилетел» бан, от которых одесский клуб в последнее время не успевает отмахиваться…

Что же касается нынешнего времени, то Бадибанга в октябре минувшего года уехал в Израиль, оформив контракт с тель-авивским клубом «Бней Иегуда». Но уже в начале февраля нынешнего года Бадибанга за нераскрытую сумму продали в «Хапоэль» из города Афула – команду, являющуюся одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша элитарного дивизиона чемпионата Израиля, но в которой Зиги получает значительно больше игровой практики, нежели на предыдущем месте работы.

P.S. Следите за лентой Sport.ua, и вскоре мы поговорим об украинских легионерах, выступавших в разное время за разные команды в элитарном дивизионе бельгийского футбола. Для затравки лишь отметим, что наших в Бельгии было и в разы больше, и след некоторые из них оставили куда более масштабный…

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статьи эксклюзив Ибрагим Каргбо Данило Соуза где они сейчас Зиги Бадибанга Бельгия - Украина Украина - Бельгия Лига наций чемпионат Украины по футболу Металлург Донецк Днепр Динамо Киев Олимпик Донецк Черноморец Одесса
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Андрій Заліщук
Вони бельгійці тільки по паспорту
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+2
Fitness.sports
Не слушайте Селюка и подобных футбольных маклеров.
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+1
WalterBlack
Ніхто з них толком не заграв в українському чемпіонаті. Можливо бельгійці не створенні для нашого футболу)
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+1
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