Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси
Ибрагим Каргбо стал игроком БАТЭ
Белорусский БАТЭ официально объявил о подписании бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо.
По информации Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста из сербского «Единства» состоялся на правах свободного агента.
Интересно, что в 2020-2023 годах контракт Ибрагима Каргбо принадлежал киевскому «Динамо».
Ибрагим Каргбо после начала полномасштабной войны в Украине уже успел поиграть в белорусском «Днепре» из могилева, а также ездил на просмотр в россию.
В сезоне 2024/25 Ибрагим Каргбо провел 7 матчей в чемпионате Сербии, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.
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