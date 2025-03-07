Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси

Белорусский БАТЭ официально объявил о подписании бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо.

По информации Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста из сербского «Единства» состоялся на правах свободного агента.

Интересно, что в 2020-2023 годах контракт Ибрагима Каргбо принадлежал киевскому «Динамо».

Ибрагим Каргбо после начала полномасштабной войны в Украине уже успел поиграть в белорусском «Днепре» из могилева, а также ездил на просмотр в россию.

В сезоне 2024/25 Ибрагим Каргбо провел 7 матчей в чемпионате Сербии, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.