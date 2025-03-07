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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 15:53 |
867
0

Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси

Ибрагим Каргбо стал игроком БАТЭ

07 марта 2025, 15:53 |
867
0
Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси
ФК БАТЭ. Ибрагим Каргбо

Белорусский БАТЭ официально объявил о подписании бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо.

По информации Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста из сербского «Единства» состоялся на правах свободного агента.

Интересно, что в 2020-2023 годах контракт Ибрагима Каргбо принадлежал киевскому «Динамо».

Ибрагим Каргбо после начала полномасштабной войны в Украине уже успел поиграть в белорусском «Днепре» из могилева, а также ездил на просмотр в россию.

В сезоне 2024/25 Ибрагим Каргбо провел 7 матчей в чемпионате Сербии, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.

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Ибрагим Каргбо БАТЭ Динамо Киев чемпионат беларуси по футболу трансферы свободный агент
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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