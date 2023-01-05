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Украина. Премьер лига
05 января 2023, 16:30 |
1294
0

Форвард Динамо Каргбо перешел в словенский Целе

Бельгиец официально перестал быть футболистом киевского клуба

05 января 2023, 16:30 |
1294
0
Форвард Динамо Каргбо перешел в словенский Целе
nk-celje.si

23-летний форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо, который в августе минувшего года на правах аренды перешел в кипрскую «Доксу», продолжит карьеру в чемпионате Словении.

О подписании Каргбо объявил «Целе» - клуб, в котором форвард уже играл на правах аренды из «Динамо» во второй половине сезона-2021/22.

Подробности сделки не афишируются, но по данным Transfermarkt, речь идет о полноценном трансфере.

Примечательно, что «Динамо» пока не объявляло об уходе Каргбо, а еще в октябре минувшего года в СМИ были слухи о том, что киевский клуб и вовсе расторг контракт с бельгийским форвардом.

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Ибрагим Каргбо Динамо Киев трансферы УПЛ Целе трансферы
Источник ФК Целе
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