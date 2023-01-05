Форвард Динамо Каргбо перешел в словенский Целе

23-летний форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо, который в августе минувшего года на правах аренды перешел в кипрскую «Доксу», продолжит карьеру в чемпионате Словении.

О подписании Каргбо объявил «Целе» - клуб, в котором форвард уже играл на правах аренды из «Динамо» во второй половине сезона-2021/22.

Подробности сделки не афишируются, но по данным Transfermarkt, речь идет о полноценном трансфере.

Примечательно, что «Динамо» пока не объявляло об уходе Каргбо, а еще в октябре минувшего года в СМИ были слухи о том, что киевский клуб и вовсе расторг контракт с бельгийским форвардом.