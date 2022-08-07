ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Каргбо в кипрский клуб

Кипрский клуб «Докса» официально сообщил о подписании форварда «Динамо» Киев Иьрагима Каргбо. В новом клубе 22-летний бельгиец будет выступать под 77-м номером.

Условия перехода не сообщаются, но, по информации Transfermarkt, речь идет об аренде на один год.

Вторую половину прошлого сезона Каргбо провел в аренде в словенском «Целе».