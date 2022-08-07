Украина. Премьер лига07 августа 2022, 18:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Каргбо в кипрский клуб
Бельгийский форвард будет выступать за «Доксу»
07 августа 2022, 18:47 |
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Кипрский клуб «Докса» официально сообщил о подписании форварда «Динамо» Киев Иьрагима Каргбо. В новом клубе 22-летний бельгиец будет выступать под 77-м номером.
Условия перехода не сообщаются, но, по информации Transfermarkt, речь идет об аренде на один год.
Вторую половину прошлого сезона Каргбо провел в аренде в словенском «Целе».
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