Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Каргбо в кипрский клуб
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 18:47 |
1083
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Каргбо в кипрский клуб

Бельгийский форвард будет выступать за «Доксу»

07 августа 2022, 18:47 |
1083
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Каргбо в кипрский клуб
ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо

Кипрский клуб «Докса» официально сообщил о подписании форварда «Динамо» Киев Иьрагима Каргбо. В новом клубе 22-летний бельгиец будет выступать под 77-м номером.

Условия перехода не сообщаются, но, по информации Transfermarkt, речь идет об аренде на один год.

Вторую половину прошлого сезона Каргбо провел в аренде в словенском «Целе».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Doxa Katokopias FC (@doxafc)

По теме:
Неожиданный выбор. Боруссия Дортмунд нашла замену Аллеру
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Дебют за Динамо? Эмоции не передать»
Источник: Бока Хуниорс близка к подписанию Кавани
Динамо Киев Ибрагим Каргбо Докса трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал экс-вратаря Ювентуса и Барселоны
Футбол | 07 августа 2022, 15:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал экс-вратаря Ювентуса и Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал экс-вратаря Ювентуса и Барселоны

Нето продолжит карьеру в АПЛ

Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай
Футбол | 06 августа 2022, 22:57 0
Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай
Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай

Бернард готовится вернуться в европейский футбол

ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Футбол | 07.08.2022, 11:06
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
Футбол | 07.08.2022, 13:45
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера
Футбол | 07.08.2022, 18:02
АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера
АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 30
Футбол
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 2
Футбол
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
05.08.2022, 20:20
Бокс
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
05.08.2022, 22:04
Футбол
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
05.08.2022, 22:25 4
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
06.08.2022, 01:23 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности