ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в аренду в Словению

«Динамо» официально сообщило о том, что 22-летний бельгийский форвард Ибрагим Каргбо проведет вторую половину нынешнего сезона в аренде в словенском «Целе».
Каргбо стал игроком «Динамо» в зимнее межсезонье 2019/2020, но за основную команду киевлян провел всего 3 матча. В сезоне 2020/2021 выступал за донецкий «Олимпик».
В нынешнем сезоне Каргбо не провел ни одного матча из-за восстановления после тяжелой травмы. Бельгиец возобновил тренировки только в ноябре.
«Целе» на данный момент идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Словении из 10 команд.
Источник — ФК Динамо Киев
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