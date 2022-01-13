ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в аренду в Словению

«Динамо» официально сообщило о том, что 22-летний бельгийский форвард Ибрагим Каргбо проведет вторую половину нынешнего сезона в аренде в словенском «Целе».

Каргбо стал игроком «Динамо» в зимнее межсезонье 2019/2020, но за основную команду киевлян провел всего 3 матча. В сезоне 2020/2021 выступал за донецкий «Олимпик».

В нынешнем сезоне Каргбо не провел ни одного матча из-за восстановления после тяжелой травмы. Бельгиец возобновил тренировки только в ноябре.

«Целе» на данный момент идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Словении из 10 команд.