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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 09:19 |
1086
0

Поматросили и бросили? Черноморец странно расстался с легионером

Зиги Бадибанга покинул Одессу

09 июля 2024, 09:19 |
1086
0
Поматросили и бросили? Черноморец странно расстался с легионером
ФК Черноморец. Зиги Бадибанга

Бельгийский полузащитник одесского «Черноморца» Зиги Бадибанга покинул команду, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство «моряков» весь июнь вело переговоры с 32-летним футболистом и уговаривало его остаться в клубе, несмотря на задолженности.

Попытки одесситов получились удачными и игрок согласился продлить контракт. Однако затем уже сам клуб не подписал соглашение с футболистом и сообщил Зиги, что на него не рассчитывают в следующей кампании.

В сезоне 2023/24 Зиги Бадибанга провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в «Черноморец» приехал нападающий Алексей Хобленко.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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