Поматросили и бросили? Черноморец странно расстался с легионером
Зиги Бадибанга покинул Одессу
Бельгийский полузащитник одесского «Черноморца» Зиги Бадибанга покинул команду, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, руководство «моряков» весь июнь вело переговоры с 32-летним футболистом и уговаривало его остаться в клубе, несмотря на задолженности.
Попытки одесситов получились удачными и игрок согласился продлить контракт. Однако затем уже сам клуб не подписал соглашение с футболистом и сообщил Зиги, что на него не рассчитывают в следующей кампании.
В сезоне 2023/24 Зиги Бадибанга провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что в «Черноморец» приехал нападающий Алексей Хобленко.
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