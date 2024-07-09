Поматросили и бросили? Черноморец странно расстался с легионером

Бельгийский полузащитник одесского «Черноморца» Зиги Бадибанга покинул команду, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство «моряков» весь июнь вело переговоры с 32-летним футболистом и уговаривало его остаться в клубе, несмотря на задолженности.

Попытки одесситов получились удачными и игрок согласился продлить контракт. Однако затем уже сам клуб не подписал соглашение с футболистом и сообщил Зиги, что на него не рассчитывают в следующей кампании.

В сезоне 2023/24 Зиги Бадибанга провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в «Черноморец» приехал нападающий Алексей Хобленко.