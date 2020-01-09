Дмитрий СЕЛЮК: «Каргбо умеет на поле все»

Агент Ибрагима Каргбо – о сильных сторонах своего клиента

  • 09.01.2020 19:04
  • 1329 просмотров
  • 4 комментария
Дмитрий СЕЛЮК: «Каргбо умеет на поле все»
© ФК Динамо

В декабре прошлого года «Динамо» подписало 19-летнего форварда Ибрагима Каргбо. Агент игрока Дмитрий Селюк считает, что бельгиец мог бы помочь команде выйти в плей-офф Лиги Европы:

«Ибрагим, по большому счету, умеет на поле все. Уверен, если бы он появился в «Динамо» чуть раньше, то забил бы «Лугано», киевляне прошли бы дальше в Лиге Европы. 

Каргбо даст «Динамо» атлетизм и физическое давление в атаке. На мой взгляд, он по своим игровым качествам подходит киевскому клубу. Каргбо провел три года в системе английского «Кристал Пэлас», у парня хорошая футбольная школа, он напоминает мне Ибрагимовича. 

Каргбо занимается каратэ, он отлично растянут и координирован для немалых габаритов, он мощный и сильный форвард. Для Ибрагима, которому только исполнилось 20 лет, сейчас важнее всего адаптироваться под стиль работы первой команды и понять требования главного тренера. 

Я знаю Алексея Михайличенко очень давно, уверен, что он без проблем сумеет найти для Каргбо место на поле и использовать его сильные качества.

Тем более для тренерского штаба Ибрагим не был котом в мешке, он приезжал на просмотр, с его сильными сторонами ознакомились наставники динамовских команд и дали положительную оценку».

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Источник — Журнал «Футбол»

(5 голосов)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 09.01.2020 19:32
    +1
    Осенью будут искать ему новую команду. Слезоточивому даже 10 Месси не помогут.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 09.01.2020 19:17
    0
    Опять Селюк впарил Суркису очередное фуфло. Как можно быть таким лохом? Разводят его как котенка
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 09.01.2020 19:12
    +2
    Такий талант і безкоштовно!!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 19:07
    +3
    Говорить не мешки ворочать, скоро увидим (если выпустят) что он там умеет, а то зная селюка ясно одно - последний умеет языком хорошо трепать только
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 19:07
    +3
    Говорить не мешки ворочать, скоро увидим (если выпустят) что он там умеет, а то зная селюка ясно одно - последний умеет языком хорошо трепать только
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 09.01.2020 19:12
    +2
    Такий талант і безкоштовно!!!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 09.01.2020 19:32
    +1
    Осенью будут искать ему новую команду. Слезоточивому даже 10 Месси не помогут.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 09.01.2020 19:17
    0
    Опять Селюк впарил Суркису очередное фуфло. Как можно быть таким лохом? Разводят его как котенка
    Ссылка
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