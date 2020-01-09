Дмитрий СЕЛЮК: «Каргбо умеет на поле все»

В декабре прошлого года «Динамо» подписало 19-летнего форварда Ибрагима Каргбо. Агент игрока Дмитрий Селюк считает, что бельгиец мог бы помочь команде выйти в плей-офф Лиги Европы:

«Ибрагим, по большому счету, умеет на поле все. Уверен, если бы он появился в «Динамо» чуть раньше, то забил бы «Лугано», киевляне прошли бы дальше в Лиге Европы.

Каргбо даст «Динамо» атлетизм и физическое давление в атаке. На мой взгляд, он по своим игровым качествам подходит киевскому клубу. Каргбо провел три года в системе английского «Кристал Пэлас», у парня хорошая футбольная школа, он напоминает мне Ибрагимовича.

Каргбо занимается каратэ, он отлично растянут и координирован для немалых габаритов, он мощный и сильный форвард. Для Ибрагима, которому только исполнилось 20 лет, сейчас важнее всего адаптироваться под стиль работы первой команды и понять требования главного тренера.

Я знаю Алексея Михайличенко очень давно, уверен, что он без проблем сумеет найти для Каргбо место на поле и использовать его сильные качества.

Тем более для тренерского штаба Ибрагим не был котом в мешке, он приезжал на просмотр, с его сильными сторонами ознакомились наставники динамовских команд и дали положительную оценку».