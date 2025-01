Калинина не сумела пробиться в финал турнира WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Полине Кудерметовой (WTA 107), которая стартовала еще из квалификации.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Полина Кудерметова [Q] – 4:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц. После стартового сета Кудерметва взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правой рукой.

Ангелина провела шестой полуфинал на уровне WTA и потерпела четвертое поражение.

Кудерметова впервые в карьере вышла в финал в Туре. В решающем поединке она встретится с победительницей противостояния Арина Соболенко (WTA 1) – Мирра Андреева (WTA 16).

Калинина в Брисбене успела выиграть четыре матча. Она прошла Ван Яфань, Диану Шнайдер, Юань Юэ и Кимберли Биррелл.

The dream week continues 💫



Polina Kudermetova is into the Brisbane final after her straight sets victory over Kalinina 6-4, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/AjY2B746O1