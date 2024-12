Что произошло? Стартовый матч Калининой в новом сезоне завершился досрочно

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка вышла на корт против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 61). Калинина выиграла первый сет со счетом 6:4, во второй партии повела 2:0 и соперница отказалась от продолжения борьбы. Китаянка травмировала левое запястье.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:4, 2:0, RET., Ван Яфань

Это была первая встреча соперниц. В первом сете Ангелина побеждала 3:0, отдала 4 гейма подряд, но затем снова выиграла 3 гема подряд и закрыла за собой партию.

Ангелина прервала лузстрик из 3 матчей. До противостояния с Ван Яфань Калинина в последний раз побеждала еще 26 августа, когда одолела Осеан Доден в 1-м раунде US Open.

В 1/16 финала соревнований в Брисбене Калинина сыграет против 5-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Для Ангелины это первый турнир в новом сезоне. Она стала первой украинкой, которая выиграла поединок на кортах Брисбена. В одиночном разряде Украину также будут представлять Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Yafan Wang retired at 4-6, 0-2 down vs Anhelina Kalinina.



Couldn’t continue after taking a MTO for her wrist. https://t.co/0rVy2k0Sz4