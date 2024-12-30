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WTA
30 декабря 2024, 07:40 | Обновлено 30 декабря 2024, 07:45
844
1

Что произошло? Стартовый матч Калининой в новом сезоне завершился досрочно

Ангелина прошла Ван Яфань в 1/32 финала турнира в Брисбене, китаянка травмировалась

30 декабря 2024, 07:40 | Обновлено 30 декабря 2024, 07:45
844
1
Что произошло? Стартовый матч Калининой в новом сезоне завершился досрочно
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка вышла на корт против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 61). Калинина выиграла первый сет со счетом 6:4, во второй партии повела 2:0 и соперница отказалась от продолжения борьбы. Китаянка травмировала левое запястье.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:4, 2:0, RET., Ван Яфань

Это была первая встреча соперниц. В первом сете Ангелина побеждала 3:0, отдала 4 гейма подряд, но затем снова выиграла 3 гема подряд и закрыла за собой партию.

Ангелина прервала лузстрик из 3 матчей. До противостояния с Ван Яфань Калинина в последний раз побеждала еще 26 августа, когда одолела Осеан Доден в 1-м раунде US Open.

В 1/16 финала соревнований в Брисбене Калинина сыграет против 5-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Для Ангелины это первый турнир в новом сезоне. Она стала первой украинкой, которая выиграла поединок на кортах Брисбена. В одиночном разряде Украину также будут представлять Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Ангелина Калинина Ван Яфань WTA Брисбен травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Так,не тільки з нашими може щось статися.Гелі бажаю успіху в наступному матчі!
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