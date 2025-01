Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 4-м раунде украинка в трех сетах переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) за 2 часа и 40 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) [WC] – 4:6, 6:1, 7:5

Это была первая встреча соперниц.

За весь матч Ангелина только один раз отдала свою подачу – в первой партии. В решающем третьем сете Калинина отыграла скрытый матчбол в 8-м гейме, а в 10-м ушла с матчбола.

Калинина в полуфинале пятисотника на кортах Австралии сыграет против победительницы противостояния Эшлин Крюгер (США, WTA 64) – Полина Кудерметова (WTA 107).

На своем пути к полуфиналу Калинина, помимо Биррелл, также выиграла у Ван Яфань, Дианы Шнайдер и Юань Юэ.

Ангелина в шестой раз в карьере вышла в 1/2 финала на уровне WTA и впервые с мая 2024 года. Уже 4 января украинка будет бороться за свой третий финал.

