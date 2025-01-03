Украина. Премьер лига03 января 2025, 16:59 | Обновлено 03 января 2025, 17:16
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Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо
Алексей Сыч считает, что в его уровне игры не должно быть сомнений
03 января 2025, 16:59 | Обновлено 03 января 2025, 17:16
3750
25
Стала известна причина, по которой украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч отказался проходить просмотр в киевском «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 23-летний футболист считает свой уровень игры достаточно высоким для того, чтобы подписывать контракт, не проходя просмотр.
Алексей Сыч имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а в ноябре 2024 года дебютировал за основную команду страны.
Ранее сообщалось о том, что молодой защитник присоединился к «Динамо».
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Теннис
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А гравця зрозуміти можна. Зараз без контракту їде на перегляд до великого суперклубу отримує травму і далі нікому непотрібний.
тренер Руха його не бачив чи може травма?
23 роки це не 19...
Что они там хотят рассмотреть? медосмотр это другое дело, но при чем тут просмотр.