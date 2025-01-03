Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо

Стала известна причина, по которой украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч отказался проходить просмотр в киевском «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 23-летний футболист считает свой уровень игры достаточно высоким для того, чтобы подписывать контракт, не проходя просмотр.

Алексей Сыч имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а в ноябре 2024 года дебютировал за основную команду страны.

Ранее сообщалось о том, что молодой защитник присоединился к «Динамо».