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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 16:59 | Обновлено 03 января 2025, 17:16
3750
25

Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо

Алексей Сыч считает, что в его уровне игры не должно быть сомнений

03 января 2025, 16:59 | Обновлено 03 января 2025, 17:16
3750
25
Известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в Динамо
ФК Рух. Алексей Сыч

Стала известна причина, по которой украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч отказался проходить просмотр в киевском «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 23-летний футболист считает свой уровень игры достаточно высоким для того, чтобы подписывать контракт, не проходя просмотр.

Алексей Сыч имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а в ноябре 2024 года дебютировал за основную команду страны.

Ранее сообщалось о том, что молодой защитник присоединился к «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 25
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VVO
Якщо "суперскаути" Динамо не можуть роздивитися гравця який грає в нашому чемпіонаті то про це варто задуматись.
А гравця зрозуміти можна. Зараз без контракту їде на перегляд до великого суперклубу отримує травму і далі нікому непотрібний.
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+3
Burevestnik
чому до листопада не грав за першу команду?
тренер Руха його не бачив чи може травма?
23 роки це не 19...
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
я не понимаю смысла просмотра и по Слюбику. 
Что они там хотят рассмотреть? медосмотр это другое дело, но при чем тут просмотр.
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
sania
Челсі підписало Мудрика і що з того вийшло? Гравець без сумніву талановитий хоч і переоцінений..
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0
sania
Якась маячня. Чому тебе мають підписувати навіть без перегляду? Ти Роналдо? Гравець може ідеально підходити одній команді і абсолютно не підходити іншій. Та й людські якості ніхто не відміняв..  Три рази мяча копнуло а понтів уже... Мабуть Судаков вкусив...
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0
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vbrjkf
Чи не занадто багато гонору у молодих гравців ?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
TolsTIyELF
Оба игроки УПЛ и сборной, на что способны понятно любому. Действительно неуважение со стороны клуба. 
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-3
OnlyKharkov
Правильно все зробив. Якщо переходити то тілки в європу. А диряве лайно нехай грають з топ молодю своєю. Біловари та ко непотрібу. А і з карпатами можна грати в єк і засвітитись краще а ніж дирка в лє
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-4
Дыряво с пердя🤣
Лысый саня пидр☝️не нервничай ты так, иди погоняй лысого на шляпарен из дыр очку за 3 млн
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-4
Дыряво с пердя🤣
Лысый саня пидр☝️ тебя уже братушку твои во все дыр очки твои натягивают
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-4
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