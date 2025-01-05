Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лаки-лузер. Костюк получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Аделаиде
WTA
05 января 2025, 08:40 |
488
3

Лаки-лузер. Костюк получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Аделаиде

Марта сыграет против Эшлин Крюгер на старте соревнований в Австралии

05 января 2025, 08:40 |
488
3
Лаки-лузер. Костюк получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы США Эшлин Крюгер (WTA 64).

Крюгер не сумела преодолеть сито отбора, проиграв в финальном матче квалификации Катерине Синяковой (Чехия, WTA 45) со счетом 3:6, 6:2, 2:6, но получила статус лаки-лузера. На старте квалов 20-летняя американка прошла Айлу Томлянович (Австралия, WTA 109) – 7:5, 6:4.

Костюк – единственная представительница Украины на кортах Аделаиды в одиночном разряде. Первым турниром Марты в новом сезоне был пятисотник в Брисбене, где она во 2-м раунде уступила Юань Юэ.

Если Костюк выиграет у Крюгер, то в 1/8 финала встретится с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания, WTA 12) – Пейтон Стернс (США, WTA 47).

Сетка турнира WTA 500 в Аделаиде

По теме:
Скандал: Рыбакина может бойкотировать AО-25 из-за Вукова? Иванишевич в шоке
Теннис на Sport.ua! Подписывайтесь на Telegram-канал
Бронзовая призерка Олимпиады рассказала о борьбе с раком
теннис WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Бокс | 04 января 2025, 19:09 3
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа

Джей Опетая желает боя с украинцем

Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Футбол | 04 января 2025, 21:09 26
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира

Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»

Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде
Теннис | 04.01.2025, 17:05
Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде
Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде
«Мареска, уходи». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Кристал Пэлас
Футбол | 05.01.2025, 01:57
«Мареска, уходи». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Кристал Пэлас
«Мареска, уходи». Фанаты отреагировали на ничью Челси с Кристал Пэлас
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Футбол | 04.01.2025, 10:08
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Пощастило. Могли випасти Бенчіч чи Фернандес, це одразу з привітом. Або Саккарі, і вони б з'ясовували, хто більше не готовий до сезону. 
А в Крюгер і виграти можна.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
04.01.2025, 07:58 5
Бокс
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
04.01.2025, 16:02 1
Бокс
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
04.01.2025, 01:47 3
Футбол
Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатные трансферы 3 суперзвезд
Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатные трансферы 3 суперзвезд
03.01.2025, 15:41 3
Футбол
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 15
Бокс
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
03.01.2025, 16:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем