Лаки-лузер. Костюк получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Аделаиде

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы США Эшлин Крюгер (WTA 64).

Крюгер не сумела преодолеть сито отбора, проиграв в финальном матче квалификации Катерине Синяковой (Чехия, WTA 45) со счетом 3:6, 6:2, 2:6, но получила статус лаки-лузера. На старте квалов 20-летняя американка прошла Айлу Томлянович (Австралия, WTA 109) – 7:5, 6:4.

Костюк – единственная представительница Украины на кортах Аделаиды в одиночном разряде. Первым турниром Марты в новом сезоне был пятисотник в Брисбене, где она во 2-м раунде уступила Юань Юэ.

Если Костюк выиграет у Крюгер, то в 1/8 финала встретится с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания, WTA 12) – Пейтон Стернс (США, WTA 47).

Сетка турнира WTA 500 в Аделаиде