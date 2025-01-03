Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатных трансфера 3 суперзвезд

Каталонская «Барселона» готовит трансферы сразу трех именитых игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, немецкий защитник «Байера» Джонатан Та и канадский страйкер «Лилля» Джонатан Дэвид являются целями испанского гранда на летнее трансферное окно.

Контракты всех трех футболистов заканчиваются уже летом, потому в Каталонии могут попробовать оформить 3 бесплатных усиления.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» перейдет в «Жирону».