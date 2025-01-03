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Испания
03 января 2025, 15:41 | Обновлено 03 января 2025, 15:55
1600
1

Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатных трансфера 3 суперзвезд

Йозуа Киммих, Джонатан Та и Джонатан Дэвид могут стать игроками каталонского гранда

03 января 2025, 15:41 | Обновлено 03 января 2025, 15:55
1600
1
Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатных трансфера 3 суперзвезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Каталонская «Барселона» готовит трансферы сразу трех именитых игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, немецкий защитник «Байера» Джонатан Та и канадский страйкер «Лилля» Джонатан Дэвид являются целями испанского гранда на летнее трансферное окно.

Контракты всех трех футболистов заканчиваются уже летом, потому в Каталонии могут попробовать оформить 3 бесплатных усиления.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» перейдет в «Жирону».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Gargantua81
думаю, чть ни один из них для Барсы усилением не будет
Киммих уже сбитый летчик, Та хороший защитник, но в центре обороны у них и так порядок, а Дэвид не подходит по модельным характеристикам.
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