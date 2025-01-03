Испания03 января 2025, 15:41 | Обновлено 03 января 2025, 15:55
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Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатных трансфера 3 суперзвезд
Йозуа Киммих, Джонатан Та и Джонатан Дэвид могут стать игроками каталонского гранда
03 января 2025, 15:41 | Обновлено 03 января 2025, 15:55
1600
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Каталонская «Барселона» готовит трансферы сразу трех именитых игроков, сообщает Fichajes.
По информации источника, немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, немецкий защитник «Байера» Джонатан Та и канадский страйкер «Лилля» Джонатан Дэвид являются целями испанского гранда на летнее трансферное окно.
Контракты всех трех футболистов заканчиваются уже летом, потому в Каталонии могут попробовать оформить 3 бесплатных усиления.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» перейдет в «Жирону».
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Киммих уже сбитый летчик, Та хороший защитник, но в центре обороны у них и так порядок, а Дэвид не подходит по модельным характеристикам.