Известен ценник. Партнером Цыганкова станет игрок Барселоны

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия в ближайшее время может присоединиться к «Жироне», сообщает Нил Сола.

По информации источника, «бело-красные» готовы завершить подписание 23-летнего футболиста, как только «сине-гранатовые» зарегистрируют Дани Ольмо и Пау Виктора. Сумма трансфера – 10 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне 2023/24 Эрик Гарсия выступал за «Жирону» на правах аренды. В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» планирует оставить вингера «Тоттенхэма».