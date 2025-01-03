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Испания
03 января 2025, 14:07 | Обновлено 03 января 2025, 14:08
541
0

Известен ценник. Партнером Цыганкова станет игрок Барселоны

Эрик Гарсия, вероятно, в ближайшее время вернется в Жирону

03 января 2025, 14:07 | Обновлено 03 января 2025, 14:08
541
0
Известен ценник. Партнером Цыганкова станет игрок Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия в ближайшее время может присоединиться к «Жироне», сообщает Нил Сола.

По информации источника, «бело-красные» готовы завершить подписание 23-летнего футболиста, как только «сине-гранатовые» зарегистрируют Дани Ольмо и Пау Виктора. Сумма трансфера – 10 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне 2023/24 Эрик Гарсия выступал за «Жирону» на правах аренды. В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» планирует оставить вингера «Тоттенхэма».

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Эрик Гарсия Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков Пау Виктор Дельгадо Дани Ольмо
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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