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Испания
03 января 2025, 12:59 | Обновлено 03 января 2025, 13:02
364
0

Останется с Цыганковым? Жирона хочет выкупить контракт игрока Тоттенхэма

Брайан Хиль находится в аренде в клубе

03 января 2025, 12:59 | Обновлено 03 января 2025, 13:02
364
0
Останется с Цыганковым? Жирона хочет выкупить контракт игрока Тоттенхэма
IMAGO. Брайан Хиль

Участник Ла лиги «Жирона» попытается выкупить контракт Брайана Хиля в «Тоттенхэма», который в текущем сезоне находится на правах аренды в испанском клубе.

Сказано, что представители команды довольны игрой футболиста, поэтому сделают все возможное, чтобы оформить трансфер Брайана. Кроме того, сам футболист счастлив в Испании и желает продолжить выступать за «Жирону».

Хотя «Тоттенхэм» не готов расставаться с Хилем, поскольку руководство пристально следит за развитием спортсмена.

В арендном договоре прописана сумма трансфера игрока, которая составляет 15 миллионов евро.

Присоединился к команде Хиль летом 2024 года до конца сезона. Пока что вингер отыграл 22 матча, в которых оформил три ассиста и три гола.

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Брайан Хиль Сальватьерра Жирона Тоттенхэм чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков
Андрій Вітренко Источник: AS
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