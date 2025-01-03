Останется с Цыганковым? Жирона хочет выкупить контракт игрока Тоттенхэма

Участник Ла лиги «Жирона» попытается выкупить контракт Брайана Хиля в «Тоттенхэма», который в текущем сезоне находится на правах аренды в испанском клубе.

Сказано, что представители команды довольны игрой футболиста, поэтому сделают все возможное, чтобы оформить трансфер Брайана. Кроме того, сам футболист счастлив в Испании и желает продолжить выступать за «Жирону».

Хотя «Тоттенхэм» не готов расставаться с Хилем, поскольку руководство пристально следит за развитием спортсмена.

В арендном договоре прописана сумма трансфера игрока, которая составляет 15 миллионов евро.

Присоединился к команде Хиль летом 2024 года до конца сезона. Пока что вингер отыграл 22 матча, в которых оформил три ассиста и три гола.