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Чемпионат Англии
Ливерпуль
05.01.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 января 2025, 08:49 | Обновлено 05 января 2025, 08:50
367
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву

05 января 2025, 08:49 | Обновлено 05 января 2025, 08:50
367
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот и Рубен Аморим

5 января на «Энфилде» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда летом осталась без того, кто ее бережно и тщательно выстраивал все прошлое десятилетие - Клоппа. Причем преемнику Юрген передал ее в хорошей форме, закончив прошлый сезон на третьем месте и с Кубком Лиги. Но все равно, болельщики гадали, насколько сильно просядут красные при Слоте, что не работал ранее в топ-дивизионах и тем более на Туманном Альбионе. Но вместо этого клуб демонстрирует стопроцентный показатель в Лиге чемпионов, выиграв все 6 матчей, и вышел уже в полуфинал Кубка Лиги. Да и в АПЛ осечек было минимум, что и обеспечивает столь уверенное лидерство. Причем если с Лестером были проблемы в первом тайме, то Вест Хэм Салах и компания разгромили, такое впечатление, даже не вспотев.

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Манчестер Юнайтед

Клуб тоже закончил прошлый сезон с трофеем, и достаточно весомым: получилось выиграть Кубок Англии. Похоже, именно из-за него боссы клуба вместо того, чтобы уволить тен Хага за все предыдущие неудачи 2023/2024 что в Лиге чемпионов, что в АПЛ, наоборот, летом накупили голландцу новую партию новичков. Но все равно Эрик не отработал и до зимы. И любопытно, насколько хватит Рубена Аморима. Понятно, что он пришел в момент, когда уже многое было потеряно, и планов на нынешний сезон, кроме перестройки команды и акклиматизации португальца на Туманном Альбионе, уже не ставили. Но все же уж очень часто проигрывают сейчас манунианцы, и как: Борнмуту дома уступили 0:3! Да и с Вулверхэмптоном и Ньюкаслом команда выглядела убого и по делу осталась без очков.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 трижды основное время поединков приносило ничьи. Но в сентябре гости выиграли на Олд Траффорд 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят проблем для красных. Манкунианцы, кажется, снова откровенно поплыли - ставим на то, что красные выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
5 января 2025 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Фора Ливерпуля (-1.5) 1.76 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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