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06 января 2025, 04:40 |
192
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«Очень доволен». Слот прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед

Голландец несколько раз выделил персоналии игроков соперника

06 января 2025, 04:40 |
192
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«Очень доволен». Слот прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Коуч «Ливерпуля» Арне Слот дал несколько комментариев после матча 20-го тура АПЛ, который закончился со счетом 2:2.

«Нет, я не думаю, что это имеет какое-то отношение к делу. Просто, играя здесь, они перешли на низкий уровень.

«У них есть качество игры с мячом и без мяча, через них сложно играть. Когда они начали играть, все было так открыто. Вы можете увидеть, насколько они хороши, если они пытаются играть».

«Первые 75 минут Онана долго разыгрывал мяч, и каждый штрафной, который они получали, они просто били вперед. В последние 15 минут стало видно, насколько они хороши, если играют через землю».

О том, благодарен ли он за взятое очко: «Люди забывают обо всех шансах, которые у нас были. У них был шанс у Магуайра. У нас было гораздо больше моментов, чем у них, но в конце концов мы точно могли проиграть с шансом Магуайра».

«Мы начали очень хорошо, имели три открытых шанса в игре, а затем наступил период, который был более сложным для нас».

«Это сложно, когда ты играешь с качественными игроками, которые играют в низком блоке, а из нападающих только Хойлунд и Диалло».

«Не всегда легко найти бреши, что и произошло. Когда мы проигрывали 1:0, это было еще сложнее, но я был очень доволен тем, какой менталитет мы продемонстрировали после того, как повели в счете 2:1».

Ранее сообщалось о то, что Аморим дал комментарий после матча с «Ливерпулем».

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Sky Sports Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Арне Слот
Данііл Киріяка Источник: BBC
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