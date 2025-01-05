МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Центральная игра 20-го тура АПЛ порадовала эмоциями и страстью, а также голами
Английская Премьер-лига. 20-й тур
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2
Гакпо, 59, Салах, 70 пенальти - Мартинес, 52, Диалло, 80.
Нуньес, 73, Александер-Арнольд, 83 - Далот, 23, Диалло, 54, Де Лигт, 64, Магуайр, 73.
«Ливерпуль»: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас (Нуньес, 61), Макаллистер, Салах, Джонс (Диогу Жота, 61), Гакпо (Эллиотт, 86), Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд (Брэдли, 86).
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Де Лигт (Йоро, 84), Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Хойлунд (Зиркзе, 87), Диалло, Далот, Угарте, Мейну (Гарначо, 72).
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон).
Стадион: «Энфилд» (г.Ливерпуль).
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