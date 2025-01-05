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Ливерпуль
05.01.2025 18:30 – FT 2 : 2
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Англия
05 января 2025, 20:28 | Обновлено 05 января 2025, 20:39
820
9

МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем

Центральная игра 20-го тура АПЛ порадовала эмоциями и страстью, а также голами

05 января 2025, 20:28 | Обновлено 05 января 2025, 20:39
820
9
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 20-й тур

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Гакпо, 59, Салах, 70 пенальти - Мартинес, 52, Диалло, 80.

Нуньес, 73, Александер-Арнольд, 83 - Далот, 23, Диалло, 54, Де Лигт, 64, Магуайр, 73.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас (Нуньес, 61), Макаллистер, Салах, Джонс (Диогу Жота, 61), Гакпо (Эллиотт, 86), Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд (Брэдли, 86).

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Де Лигт (Йоро, 84), Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Хойлунд (Зиркзе, 87), Диалло, Далот, Угарте, Мейну (Гарначо, 72).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон).

Стадион: «Энфилд» (г.Ливерпуль).

ЛИВЕРПУЛЬ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 9
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Liverpool777
Отличный футбол  для января у обоих команд. Вратарь МЮ реально потащил пару раз .
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+3
sasha_d99
Показательный момент в игре МЮ это как быстро они всей командой возвращались назад в оборону! У Ливера ни одной толковой контратаки за матч, браво МЮ
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+3
Макс Максов
Ну не те щоб сенсаційно, могли і виграти! Матч чудовий вийшов!
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+3
DaVinci
Нарешті... МЮ мав показувати якийсь результат в цьому матчі. Аморім навіть з такого гівна може щось ліпити
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+2
ДонЛуган
Как же всего одна буква в аббревиатуре чемпионата решает зрелищность матчей , интригу в таблице и соревновательный дух комманд     
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+2
Falko
МанЮ на адреналіні, до того ж Ліверпуль проти Манчестера. Тепер Аморім матиме паузу, аби розібратися, що робити із цією командою.
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+1
Tower Bridge
Сенсационно 2:2 как и в прошлом сезоне.
Ответить
+1
Milan1990
Одернули? это как?
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+1
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