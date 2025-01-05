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  4. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов
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Ливерпуль
05.01.2025 18:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 января 2025, 21:57 | Обновлено 05 января 2025, 22:16
1088
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

05 января 2025, 21:57 | Обновлено 05 января 2025, 22:16
1088
2
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Счет в матче открыл центрбек гостей Лисандро Мартинес. Через 7 минут Коди Гакпо сравнял счет. Мохамед Салах с пенальти вывел свою команду вперед. Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед» сделал счет 2:2.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52, Диалло, 80

ГОЛ! 0:1 Лисандро Мартинес, 52

ГОЛ! 1:1 Гакпо, 59

ГОЛ! 2:1 Салах, 70

ГОЛ! 2:2 Диалло, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashko57
Ну что Артета, всё для Арсенала делают, чтобы он стал чемпионом, только ты со своим контролем мяча и трусливой пешеходной тактикой после первого же забитого гола НЕ ЖЕЛАЕШЬ ЭТОГО. Учись у команд из нижней части турнирки играть в футбол, который приносит результат.
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