Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов
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5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Счет в матче открыл центрбек гостей Лисандро Мартинес. Через 7 минут Коди Гакпо сравнял счет. Мохамед Салах с пенальти вывел свою команду вперед. Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед» сделал счет 2:2.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52, Диалло, 80
ГОЛ! 0:1 Лисандро Мартинес, 52
ГОЛ! 1:1 Гакпо, 59
ГОЛ! 2:1 Салах, 70
ГОЛ! 2:2 Диалло, 80
События матча
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