5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Счет в матче открыл центрбек гостей Лисандро Мартинес. Через 7 минут Коди Гакпо сравнял счет. Мохамед Салах с пенальти вывел свою команду вперед. Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед» сделал счет 2:2.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52, Диалло, 80

ГОЛ! 0:1 Лисандро Мартинес, 52

ГОЛ! 1:1 Гакпо, 59

ГОЛ! 2:1 Салах, 70

ГОЛ! 2:2 Диалло, 80