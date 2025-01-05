В воскресенье, 5 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ занимает 1-е место с 45 очками после 18 матчей. В трех последних поединках мерсисайдцы добилась трех побед с общим счетом 14:4.

«Манчестер Юнайтед» идет на 14-й позиции, имея 22 пункта после 19 встреч. В трех последних матчах в чемпионате Анлии подопечные Рубена Аморима проиграли с общим счетом 0:7.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.