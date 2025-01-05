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Чемпионат Англии
Ливерпуль
05.01.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 января 2025, 08:18 | Обновлено 05 января 2025, 08:22
18
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Англии

05 января 2025, 08:18 | Обновлено 05 января 2025, 08:22
18
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
ФК Ливерпуль

В воскресенье, 5 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ занимает 1-е место с 45 очками после 18 матчей. В трех последних поединках мерсисайдцы добилась трех побед с общим счетом 14:4.

«Манчестер Юнайтед» идет на 14-й позиции, имея 22 пункта после 19 встреч. В трех последних матчах в чемпионате Анлии подопечные Рубена Аморима проиграли с общим счетом 0:7.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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