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Англия
06 января 2025, 04:26 | Обновлено 06 января 2025, 04:30
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«Мы должны быть разочарованны». Аморим – после матча с Ливерпулем

У португальского коуча были смешанные чувства после матча

06 января 2025, 04:26 | Обновлено 06 января 2025, 04:30
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«Мы должны быть разочарованны». Аморим – после матча с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в интервью Sky Sports сказал, что он доволен игрой команды, но считает, что они не играли на одном уровне во всех матчах:

«Ожидания (прим. – СМИ) сильно отличались от того, что мы увидели. Я еще больше злюсь из-за других матчей, поэтому мне еще сложнее понять некоторые вещи. Дело не в системе, не в технике, а в чем-то другом, и это трудно понять тренеру».

«Это очко, и я думаю, что мы должны разозлиться и разочароваться больше, чем в игре с «Ньюкаслом». Мы должны быть действительно разочарованы, а я должен успокоиться и говорить правильные вещи. Мы находимся в трудной ситуации. Если мы будем играть против «Ливерпуля» каждый день, мы будем делать это, но мы должны делать это против любого соперника. Нам нужно очень сильно бороться, чтобы выбраться из этой ситуации».

«То, что мы были по-настоящему конкурентоспособны, является решающим фактором в дальнейшем. Я доволен игрой, не доволен результатом, но очень, очень рад остальным играм».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в суперматче.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция Sky Sports
Данііл Киріяка Источник: BBC
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