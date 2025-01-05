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05 января 2025, 06:40 |
126
0

Миколенко против Забарного, Шахтер в Турции, Слюбык в Динамо

Главные новости за 3 января на Sport.ua

05 января 2025, 06:40 |
126
0
Миколенко против Забарного, Шахтер в Турции, Слюбык в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 января.

1А. Миколенко против Забарного в АПЛ, победы Манчестер Сити и Брентфорда
В матче с украинскими защитниками выиграл Забарный

1В. Арсенал упустил победу против Брайтона. Зинченко отсидел в запасе
«Канониры» сыграли вничью с «Брайтоном»

2. Трубин не помог. Бенфика проиграла второй подряд матч чемпионата
Снова поражение, на сей раз дома

3А. Карпаты отказались от Слюбика. Теперь он пройдет просмотр в Динамо
Есть информация, что сперва центрбека все-таки предложили подписать «зелено-белым»

3В. Хавбек Динамо отказал болгарскому клубу. Хочет играть в топ-лиге Европы
Киевский клуб также не принял предложение софийского ЦСКА по Георгию Цитаишвили

4А. Шахтер прибыл в Турцию. Подопечные Пушича проведут три контрольных матча
Донецкий клуб начал подготовку к решающим поединкам Лиги чемпионов

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера перешел в европейский клуб
Бартола Франьича из «Вольфсбурга» арендовало загребское «Динамо»

4С. Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»

5. Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
На 49-м году жизни не стало Александра Гуменюка

6А. С кем сыграет Костюк? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде
Марта в 1/16 финала встретится с теннисисткой из квалификации

6В. Ястремская и Калинина получили первых соперниц на турнире WTA 250 в Хобарте
Даяна с первым номером посева сыграет с Кэти Волынец, Ангелина встретится с Кларой Таусон

6С. Стародубцева попала в основу Aus Open после отказа экс-первой ракетки мира
Каролин Возняцки не сыграет на мейджоре, Юлии впервые не придется проходить отбор

7А. Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Джей Опетая желает боя с украинцем

7В. У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
Мозес Итаума хочет стать самым молодым чемпионом мира

8. 11-летний украинец вошел в историю скелетона
Павел Ткаченко совершил спуск с трека в Сигулде

9. Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Sport.ua вспоминает, как сборная Украины U20 по хоккею впервые выступала на ЧМ в топ-дивизионе

10. 7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
Выделяем наиболее качественные и успешные переходы, удавшиеся представителям отечественной элиты

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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