Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Кто такая Эмерсон Джонс? Как 16-летняя шокировала 37-ю ракетку мира
WTA
06 января 2025, 17:51 | Обновлено 06 января 2025, 17:55
297
0

ВИДЕО. Кто такая Эмерсон Джонс? Как 16-летняя шокировала 37-ю ракетку мира

Эмерсон дебютировала на уровне WTA в Аделаиде с уверенно победы над Ван Синьюй

06 января 2025, 17:51 | Обновлено 06 января 2025, 17:55
297
0
ВИДЕО. Кто такая Эмерсон Джонс? Как 16-летняя шокировала 37-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерсон Джонс

6 января 16-летняя австралийская теннисистка Эмерсон Джонс (WTA 371) дебютировала на уровне турниров WTA.

В 1-м раунде пятисотника в Аделаиде Эмерсон в двух сетах переиграла китаянку Ван Синьюй (WTA 37) за 1 час и 13 минут, дважды отдав свою подачу в 1-й партии. Коэффициент на викторию Джонс до старта противостояния составлял 5.05.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Ван Синьюй (Китай) [Q] – Эмерсон Джонс (Австралия) [WC] – 4:6, 0:6

Для Эмерсон это первая победа над представительницей топ-50 рейтинга WTA.

«В начале матча, поскольку я никогда раньше не играла с теннисисткой из топ-50, я немного сомневалась в ее силе, поэтому не была до конца уверена. Но по ходу матча я думала: «У меня все получится – если я действительно буду хорошо играть, у меня будет шанс», – прокомментировала победу над Ван Синьюй Эмерсон.

В 2024 году Джонс стала первой представительницей Австралии, которой удалось завершить год на первой строчке юниорского мирового рейтинга. В прошлом сезоне Эмерсон также сыграла в финале юниорских Australian Open и Уимблдона, а в конце года выиграла Итоговый турнир ITF среди юниоров.

Кроме того, 3 ноября 2024 года она стала чемпионкой 75-тысячника в Сиднее, взяв первый трофей на про-уровне. А на Открытый чемпионат Австралии 2025 организаторы предоставили Эмерсон wild card в основную сетку.

«В психологическом плане я значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. У меня нет никаких ожиданий от участия в этих турнирах высокого уровня, поэтому я просто играю в каждой игре так усердно, как только могу. Мне просто нужно хорошо подготовиться… Сыграть больше матчей и попытаться сказать себе перед каждым поединком, что мне нужно быть в хорошей психологической форме. Вероятно, в этом и заключается суть тенниса: тот, кто самый упрямый, скорее всего, станет самым успешным», – сказала Джонс.

Во втором раунде соревнований WTA 500 в Аделаиде Эмерсон сыграет против 9-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Забавно, но букмекеры уже расценивают шансы австралийки на успех больше, чем в игре с Ван Синьюй – коэффициент 4.23 на победу Джонс.

Видеообзор матча Ван Синьюй – Эмерсон Джонс

По теме:
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Аделаиде
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео теннисные видеообзоры WTA Аделаида Ван Синьюй
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06 января 2025, 01:47 0
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею

Чехия завоевала бронзу

Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января
Теннис | 06 января 2025, 13:56 0
Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января
Расписание матчей украинок на турнирах в Аделаиде и Хобарте на 7 января

Во вторник на австралийские корты выйдут четыре украинские теннисистки

Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Футбол | 06.01.2025, 11:19
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Футбол | 06.01.2025, 03:03
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Топ-10 игроков, завязавших с футболом в 2024 году
Футбол | 06.01.2025, 13:30
Топ-10 игроков, завязавших с футболом в 2024 году
Топ-10 игроков, завязавших с футболом в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
04.01.2025, 22:23 3
Футбол
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 5
Хоккей
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
04.01.2025, 16:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем