ВИДЕО. Кто такая Эмерсон Джонс? Как 16-летняя шокировала 37-ю ракетку мира

6 января 16-летняя австралийская теннисистка Эмерсон Джонс (WTA 371) дебютировала на уровне турниров WTA.

В 1-м раунде пятисотника в Аделаиде Эмерсон в двух сетах переиграла китаянку Ван Синьюй (WTA 37) за 1 час и 13 минут, дважды отдав свою подачу в 1-й партии. Коэффициент на викторию Джонс до старта противостояния составлял 5.05.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Ван Синьюй (Китай) [Q] – Эмерсон Джонс (Австралия) [WC] – 4:6, 0:6

Для Эмерсон это первая победа над представительницей топ-50 рейтинга WTA.

«В начале матча, поскольку я никогда раньше не играла с теннисисткой из топ-50, я немного сомневалась в ее силе, поэтому не была до конца уверена. Но по ходу матча я думала: «У меня все получится – если я действительно буду хорошо играть, у меня будет шанс», – прокомментировала победу над Ван Синьюй Эмерсон.

В 2024 году Джонс стала первой представительницей Австралии, которой удалось завершить год на первой строчке юниорского мирового рейтинга. В прошлом сезоне Эмерсон также сыграла в финале юниорских Australian Open и Уимблдона, а в конце года выиграла Итоговый турнир ITF среди юниоров.

Кроме того, 3 ноября 2024 года она стала чемпионкой 75-тысячника в Сиднее, взяв первый трофей на про-уровне. А на Открытый чемпионат Австралии 2025 организаторы предоставили Эмерсон wild card в основную сетку.

«В психологическом плане я значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. У меня нет никаких ожиданий от участия в этих турнирах высокого уровня, поэтому я просто играю в каждой игре так усердно, как только могу. Мне просто нужно хорошо подготовиться… Сыграть больше матчей и попытаться сказать себе перед каждым поединком, что мне нужно быть в хорошей психологической форме. Вероятно, в этом и заключается суть тенниса: тот, кто самый упрямый, скорее всего, станет самым успешным», – сказала Джонс.

Во втором раунде соревнований WTA 500 в Аделаиде Эмерсон сыграет против 9-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Забавно, но букмекеры уже расценивают шансы австралийки на успех больше, чем в игре с Ван Синьюй – коэффициент 4.23 на победу Джонс.

Видеообзор матча Ван Синьюй – Эмерсон Джонс