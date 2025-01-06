Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 59). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Волынец.

В 1/8 финала победительница противостояния сыграет либо против Слован Стивенс, либо против Энн Ли.

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