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WTA
06 января 2025, 15:04 | Обновлено 06 января 2025, 15:17
156
0

Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хобарте 7 января в 03:00

06 января 2025, 15:04 | Обновлено 06 января 2025, 15:17
156
0
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 59). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Волынец.

В 1/8 финала победительница противостояния сыграет либо против Слован Стивенс, либо против Энн Ли.

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Даяна Ястремская Кэти Волынец смотреть онлайн WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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