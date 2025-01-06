Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хобарте 7 января в 03:00
7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 59). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Волынец.
В 1/8 финала победительница противостояния сыграет либо против Слован Стивенс, либо против Энн Ли.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Красные удерживают лидерство в чемпионате Англии с 46 очками
Каллум Бреннен – о Виталии Миколенко