Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера

Новый год в итальянском футболе начался довольно активно - четыре ведущие команды поехали покорять внимание публики Саудовской Аравии и в Эр-Рияде разыграли Суперкубок своей страны. Участие бергамаской «Аталанты» и туринского «Ювентуса» в этом мини-турнире при этом ограничилось лишь матчами полуфинального этапа, тогда как до решающей игры добрались два величественных миланских клуба, «Интер» и «Милан», и именно их очередной дуэли мы и посвятили этот вечер.

Сначала события на футбольном поле развивались не слишком живо и лишь с небольшим намеком на преимущество «нерадзурри» в плане атаки. Точнее, команда Симоне Индзаги просто доводила дело до создания голевых моментов хоть иногда, тогда как коллектив Сержиу Консейсана за это взялся с определенной задержкой. Однако в завершение успеха не имела что группа атаки «змей», что нападение «Красных дьяволов», поэтому первый тайм медленно подходил к завершению.

И именно в этот момент «Интер» неожиданно нанес разящий удар. В компенсированное время перед самым перерывом Лаутаро Мартинес воспользовался передачей Тареми на правый фланг штрафной и положил конец своей неудачной серии без забитых мячей. А как только команды вернулись к игре после отдыха, то «нерадзурри» отличились во второй раз, когда забросом де Врея с собственной половины воспользовался Тареми.

Большинство матчей «Интера» при таком сценарии с двумя забитыми мячами от команды Индзаги в этом сезоне уже считалась бы решенными, но не на этот раз. Консейсан сразу бросил в бой Рафаэля Леау, который едва успел восстановиться от травмы, и тот фактически сделал для его команды результат. Сразу португалец пошел к чужим воротам, заработал штрафной, а Тео Эрнандес ударом под левую стойку его реализовал.

После этого Рейндерс упустил еще несколько отличных возможностей у ворот Зоммера и ситуация стала похожей на угрожающую для «Интера». В конце концов, пришел и второй мяч от «Милана», когда прострел Тео на 80 минуте с левого фланга Пулишич перевел под дальнюю штангу.

Если бы на счете 2:2 основное время и подошло бы к концу, то мы бы смотрели серию пенальти. Но против этого выступили «россонери», которые в компенсированное время через ноги тех же Пулишича и Леау через правый фланг доставили мяч под пустые ворота для Абрагама, а тот такую возможность забить упустить права просто не имел. Времени отыгрываться у «Интера» уже просто не было, поэтому «Милан» остановил гегемонию «змей» в этом соревновании.

Суперкубок Италии. Финал.

«Интер» – «Милан» - 2:3

Голы: Л. Мартинес, 45+1, Тареми, 47 – Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрагам, 90+3

Предупреждения: Мхитарян, 51, Думфрис, 54, Барелла, 72, Бастони, 89 – Томори, 57

«Интер»: Зоммер – Бастони, де Врей (Дармиан, 85), Биссек – Димарко (Аугусто, 66), Мхитарян (Зелински, 66), Чалханоглу (Асллани, 35), Барелла (Фраттези, 85), Думфрис – Мартинес, Тареми.

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Томори, Тиав, Эмерсон (Калабрия, 87) – Рейндерс (Абрагам, 77), Фофана, Муса (Лофтус-Чик, 77) – Хименес (Леау, 50), Мората, Пулишич.

Арбитр: Симоне Соцца (Сереньо, Италия).

Стадион: «Стадион университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ): 17 (8) – 15 (8)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 1 – 0.

ИНТЕР - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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