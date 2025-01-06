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Суперкубок Италии
Интер Милан
06.01.2025 21:00 – FT 2 : 3
Милан
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Италия
06 января 2025, 23:02 | Обновлено 07 января 2025, 00:02
1844
12

Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера

«Россонери» уступали в два мяча в начале второго тайма, но перевернули игру

06 января 2025, 23:02 | Обновлено 07 января 2025, 00:02
1844
12
Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый год в итальянском футболе начался довольно активно - четыре ведущие команды поехали покорять внимание публики Саудовской Аравии и в Эр-Рияде разыграли Суперкубок своей страны. Участие бергамаской «Аталанты» и туринского «Ювентуса» в этом мини-турнире при этом ограничилось лишь матчами полуфинального этапа, тогда как до решающей игры добрались два величественных миланских клуба, «Интер» и «Милан», и именно их очередной дуэли мы и посвятили этот вечер.

Сначала события на футбольном поле развивались не слишком живо и лишь с небольшим намеком на преимущество «нерадзурри» в плане атаки. Точнее, команда Симоне Индзаги просто доводила дело до создания голевых моментов хоть иногда, тогда как коллектив Сержиу Консейсана за это взялся с определенной задержкой. Однако в завершение успеха не имела что группа атаки «змей», что нападение «Красных дьяволов», поэтому первый тайм медленно подходил к завершению.

И именно в этот момент «Интер» неожиданно нанес разящий удар. В компенсированное время перед самым перерывом Лаутаро Мартинес воспользовался передачей Тареми на правый фланг штрафной и положил конец своей неудачной серии без забитых мячей. А как только команды вернулись к игре после отдыха, то «нерадзурри» отличились во второй раз, когда забросом де Врея с собственной половины воспользовался Тареми.

Большинство матчей «Интера» при таком сценарии с двумя забитыми мячами от команды Индзаги в этом сезоне уже считалась бы решенными, но не на этот раз. Консейсан сразу бросил в бой Рафаэля Леау, который едва успел восстановиться от травмы, и тот фактически сделал для его команды результат. Сразу португалец пошел к чужим воротам, заработал штрафной, а Тео Эрнандес ударом под левую стойку его реализовал.

После этого Рейндерс упустил еще несколько отличных возможностей у ворот Зоммера и ситуация стала похожей на угрожающую для «Интера». В конце концов, пришел и второй мяч от «Милана», когда прострел Тео на 80 минуте с левого фланга Пулишич перевел под дальнюю штангу.

Если бы на счете 2:2 основное время и подошло бы к концу, то мы бы смотрели серию пенальти. Но против этого выступили «россонери», которые в компенсированное время через ноги тех же Пулишича и Леау через правый фланг доставили мяч под пустые ворота для Абрагама, а тот такую возможность забить упустить права просто не имел. Времени отыгрываться у «Интера» уже просто не было, поэтому «Милан» остановил гегемонию «змей» в этом соревновании.

Суперкубок Италии. Финал.

«Интер» – «Милан» - 2:3

Голы: Л. Мартинес, 45+1, Тареми, 47 – Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрагам, 90+3

Предупреждения: Мхитарян, 51, Думфрис, 54, Барелла, 72, Бастони, 89 – Томори, 57

«Интер»: Зоммер – Бастони, де Врей (Дармиан, 85), Биссек – Димарко (Аугусто, 66), Мхитарян (Зелински, 66), Чалханоглу (Асллани, 35), Барелла (Фраттези, 85), Думфрис – Мартинес, Тареми.

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Томори, Тиав, Эмерсон (Калабрия, 87) – Рейндерс (Абрагам, 77), Фофана, Муса (Лофтус-Чик, 77) – Хименес (Леау, 50), Мората, Пулишич.

Арбитр: Симоне Соцца (Сереньо, Италия).

Стадион: «Стадион университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ): 17 (8) – 15 (8)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 1 – 0.

ИНТЕР - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Милан отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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Паша Мех
Всех с победой!!
FORZA MILAN!!!
Умнички❤️🖤🖤❤️
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+11
andre_lui
Милан снова велик! Во втором тайме этого матча! Сержио мотиватор еще тот!!! С победой Россонери!!!
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+9
TolsTIyELF
Цікавий матч, він  повинен був бути в Італії, там була би магічна атмосфера. 
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
То, чего не хватало Милану Фонсеки - звездюлей в перерыве. Ну и атакующая схема тоже зачет. Консейсау пока радует. Но больших выводов из Суперкубка делать не стоит, вон Артета в Арсенале тоже начал с Суперкубка, а уже 6 год чемпионат не может выиграть.
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
Lulinnha
Не дожил к успеху Фонсека. А Консейсао сходу первый трофей взял. Круто. 
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+4
Stan S.
Непредсказуемые конечно соперники. Любят друг другу "доказать". Да и смена тренера  очень часто дает подъём. Но три гола никто не ожидал
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+4
pol-55
Бумеранг,сьогодні про додаткові хвилини.
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