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Суперкубок Италии
Интер Милан
06.01.2025 21:00 – FT 2 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 января 2025, 23:15 | Обновлено 06 января 2025, 23:46
1946
0

Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты миланского дерби

06 января 2025, 23:15 | Обновлено 06 января 2025, 23:46
1946
0
Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

В понедельник, 6 января, прошел финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Победу в матче со счетом 3:2 одержал «Милан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Интер» вел в счете 2:0, однако «россонери» совершили фантастический камбек и после этого забили трижды!

Суперкубок Италии. 6 января, финал.

Интер – Милан – 2:3

Голы: Мартинес, 45+2, Тареми, 47 – Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрахам, 90+3.

ГОЛ! Мартинес, 45+2 мин, 1:0

ГОЛ! Тареми, 47 мин, 2:0

ГОЛ! Эрнандес, 52 мин, 2:1

ГОЛ! Пулишич, 80 мин, 2:2

ГОЛ! Абрахам, 90+3 хв, 2:3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Интер Милан).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Милан видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Мехди Тареми Тео Эрнандес Кристиан Пулишич Тэмми Абрахам
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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