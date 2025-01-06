Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты миланского дерби
В понедельник, 6 января, прошел финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».
Игра прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Победу в матче со счетом 3:2 одержал «Милан».
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«Интер» вел в счете 2:0, однако «россонери» совершили фантастический камбек и после этого забили трижды!
Суперкубок Италии. 6 января, финал.
Интер – Милан – 2:3
Голы: Мартинес, 45+2, Тареми, 47 – Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрахам, 90+3.
ГОЛ! Мартинес, 45+2 мин, 1:0
ГОЛ! Тареми, 47 мин, 2:0
ГОЛ! Эрнандес, 52 мин, 2:1
ГОЛ! Пулишич, 80 мин, 2:2
ГОЛ! Абрахам, 90+3 хв, 2:3
События матча
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