В понедельник, 6 января, прошел финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Победу в матче со счетом 3:2 одержал «Милан».

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«Интер» вел в счете 2:0, однако «россонери» совершили фантастический камбек и после этого забили трижды!

Суперкубок Италии. 6 января, финал.

Интер – Милан – 2:3

Голы: Мартинес, 45+2, Тареми, 47 – Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрахам, 90+3.

ГОЛ! Мартинес, 45+2 мин, 1:0

ГОЛ! Тареми, 47 мин, 2:0

ГОЛ! Эрнандес, 52 мин, 2:1

ГОЛ! Пулишич, 80 мин, 2:2

ГОЛ! Абрахам, 90+3 хв, 2:3