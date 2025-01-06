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Суперкубок Италии
Интер Милан
06.01.2025 21:00 - : -
Милан
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Италия
06 января 2025, 03:23 |
11
0

Интер – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Италии

06 января 2025, 03:23 |
11
0
Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5-го января, состоится поединок финального поединка Суперкубка Италии, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Стадион университета короля Сауда», начало в 21:00.

Миланское дерби – это всегда интересно. А тут еще и финал турнира с обязательным награждением главным призом в конце. «Интер» обыграл «Аталанту» в полуфинале (2:0), «Милан» справился с «Ювентусом» (2:1). Но у команды Симоне Индзаги на сутки больше отдыха перед решающей игрой, тогда как «россонери» выиграли первое дерби этого сезона в чемпионате (2:1), но это было еще при Паулу Фонсеке. Есть подозрение, что Сержиу Консейсан захочет этот успех повторить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
6 января 2025 -
21:00
Милан
Обе забьют 1.82 Сделать ставку
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Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Милан текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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