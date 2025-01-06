В воскресенье, 5-го января, состоится поединок финального поединка Суперкубка Италии, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Стадион университета короля Сауда», начало в 21:00.

Миланское дерби – это всегда интересно. А тут еще и финал турнира с обязательным награждением главным призом в конце. «Интер» обыграл «Аталанту» в полуфинале (2:0), «Милан» справился с «Ювентусом» (2:1). Но у команды Симоне Индзаги на сутки больше отдыха перед решающей игрой, тогда как «россонери» выиграли первое дерби этого сезона в чемпионате (2:1), но это было еще при Паулу Фонсеке. Есть подозрение, что Сержиу Консейсан захочет этот успех повторить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.