Интер Милан

6 января на «Кингдом Арена» (Эр-Рияд) пройдет матч финала Суперкубка Италии, в котором «Интер» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Интер

Команда - действующий чемпион страны. Причем скудетто весной оформили максимально уверенно. По большому счету, уже к началу весны не оставалось ни малейших сомнений в том, что титул вернется в Милан, настолько уверенно шли подопечные Симоне Индзаги. И символично, что новый футбольный год начался для черно-синих с потери очков - закончили только ничьей с Дженоа. Поначалу и других осечек хватало, и и даже дерби делла Мадоньина было проиграно. Но потом получилось прибавить, и во всех турнирах было только одно поражение - в Лиге чемпионов с Байером, когда уже во многом сомнений в выходе в плей-офф не оставалось. Да и в других турнирах пока что у клуба из Милана все складывается удачно. В том числе уже в Саудовской Аравии, где, играя на день раньше нынешнего соперника (и, значит, сейчас получив сутки дополнительного отдыха), уверенно обыграли и Аталанту за счет дубля Думфриса во втором тайме.

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Милан

Клуб в прошлом сезоне сумел показать неплохой прогресс. Да, не получилось всерьез конкурировать с Интером, но все равно сезон 2023/2024 удалось закончить в числе лидеров. Но летом все равно произошло анонсированное назначение нового наставника и довольно заметное и не дешевое обновление состава. Вот только клуб стал играть только хуже. Нет, у него неплохо получается в Лиге чемпионов, хотя там не обошлось без поражений, а в кубке удается продвигаться дальше. Но многое нивелируется слишком уж частыми осечками в Серии А, где серьезно отстали от тройки лидеров. Во многом, в Суперкубке можно было как-то за это реабилитироваться перед болельщиками. Еще и наконец-то сняли разочаровавшего Фонсеку, пригласив Сержиу Консейсао. В полуфинале тот дебютировал, и, проиграв первый тайм, в итоге его подопечные победили 2:1.

Статистика личных встреч

В сентябре дерби было за красно-черными. Но до этого они проигрывали шесть раз кряду соседу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новый успех Милана. Пора подопечным Симоне Индзаги брать реванш, побеждая (коэффициент - 1,81).