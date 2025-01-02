Другие новости02 января 2025, 03:00 |
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ФОТО. Как же за*бало! Милевский отреагировал на дроновую атаку рф
Артем Милевский не скрывал эмоций
02 января 2025, 03:00 |
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Артем Милевский отреагировал на очередную атаку «шахедов» с рф в новогоднюю ночь, вследствие чего умерло 2 человека.
«Первое января. Как за*бало это все. Тупо бл*дь дурдом», – написал в сторис Instagram экс-нападающий «Динамо» Киев.
В ночь с 31 декабря на 1 января рф атаковала Украину 111 «шахедами».
Напомним, что недавно Милевский призвал остановить «бусификацию» украинцев.
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