ФОТО. Как же за*бало! Милевский отреагировал на дроновую атаку рф

Артем Милевский отреагировал на очередную атаку «шахедов» с рф в новогоднюю ночь, вследствие чего умерло 2 человека.

«Первое января. Как за*бало это все. Тупо бл*дь дурдом», – написал в сторис Instagram экс-нападающий «Динамо» Киев.

В ночь с 31 декабря на 1 января рф атаковала Украину 111 «шахедами».

Напомним, что недавно Милевский призвал остановить «бусификацию» украинцев.