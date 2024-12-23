Другие новости23 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:22
2452
9
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
Артем Милевский привел в пример Европу
23 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:22
2452
9
Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский раскритиковал действия ТЦК и полиции в Украине.
39-летний экс-футболист приводит в пример Европу, прикрепив видео, на котором между гражданами и полицейскими царит взаимопонимание:
«В Европе и у нас красавцы 👍!!!!».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
И в то же время жестко прошелся по мобилизации, которая сейчас происходит в Украине:
«Клоуны. Бл*, людей у бусы тащат🤦 Сколько можно уже!!!!!».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 декабря 2024, 03:08 3
Даниэль советует ему завершить карьеру
Футбол | 23 декабря 2024, 18:46 2
Плохие новости для Эрика Рамиреса…
Футбол | 23.12.2024, 16:53
Бокс | 23.12.2024, 09:25
Футбол | 23.12.2024, 15:52
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.12.2024, 02:16 27
21.12.2024, 20:09 12
22.12.2024, 01:31 164
23.12.2024, 00:23 8
22.12.2024, 00:10 4
22.12.2024, 17:10 8
22.12.2024, 04:25 1
21.12.2024, 21:42 8
Пропив усі мізки, якщо вважає що Європа, яка 80 років не воювала, і воююча Україна одне і те ж.