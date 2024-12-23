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23 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:22
2452
9

ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев

Артем Милевский привел в пример Европу

23 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:22
2452
9
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
Instagram. Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский раскритиковал действия ТЦК и полиции в Украине.

39-летний экс-футболист приводит в пример Европу, прикрепив видео, на котором между гражданами и полицейскими царит взаимопонимание:

«В Европе и у нас красавцы 👍!!!!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

И в то же время жестко прошелся по мобилизации, которая сейчас происходит в Украине:

«Клоуны. Бл*, людей у бусы тащат🤦 Сколько можно уже!!!!!».

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фото lifestyle Артем Милевский российско-украинская война скандал Динамо Киев сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Demid R
Респект,что не боится высказать такое мнение у нас
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+3
Дыряво с пердя🤣
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0
an52
Хай Артемка пригадає часи ковіду, як жорстко діяла поліція в різних європейських країнах, коли розганяла акції протесту антиваксерів. А це ж не війна була, а всього навсього пандемія. 
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0
NoMad
Країна мрій зеленої бубочкі
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0
AleksDnipro
Тупуватий алкаш не розуміє, що якщо станеться війна у ​​Європі, буде аналогічна ситуація як в Україні — кордони для чоловіків з 18 до 60 років закриють і військовозобов'язаних почнуть призивати до армії для оборони. Буде аналогічна ТЦК, тільки європейського зразка, і миттю зникне європейська "толератність". Одна річ жити у мирних умовах, інша річ — за умов війни
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
А чого цього клоуна не бусифікують? По віку підходить, дітей немає, ВЛК без проблем визнає придатним.
Пропив усі мізки, якщо вважає що Європа, яка 80 років не воювала, і воююча Україна одне і те ж.
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-2
Burevestnik
звіздобол дозвіздоболиться бл...
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-3
Gargantua81
а сам то он справочку имеет?
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-5
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