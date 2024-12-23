ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский раскритиковал действия ТЦК и полиции в Украине.

39-летний экс-футболист приводит в пример Европу, прикрепив видео, на котором между гражданами и полицейскими царит взаимопонимание:

«В Европе и у нас красавцы 👍!!!!».

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И в то же время жестко прошелся по мобилизации, которая сейчас происходит в Украине:

«Клоуны. Бл*, людей у бусы тащат🤦 Сколько можно уже!!!!!».