Миколенко против Забарного в АПЛ, победы Манчестер Сити и Брентфорда

Матч АПЛ двух команд с украинцами в составе завершился в пользу Ильи Забарного. Борнмут на своем поле переиграл Эвертон со счетом 1:0.

Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный матч. Ливерпульская команда не выигрывает пять туров кряду и находится в двух очках над зоной вылета.

Манчестер Сити использует относительно легкий календарь и выигрывает второй матч АПЛ кряду. После победы над Лестером команда со счетом 4:1 обыграла Вест Хэм, дубль оформил Эрлинг Холанд.

Чемпион остается на шестой позиции чемпионата.

Егор Ярмолюк провел на поле чуть больше 10 минут, а Брентфорд разобрался с Саутгемптоном со счетом 5:0.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1

Голы: Цоуфал, 10 (в свои ворота), Холанд, 42, 56, Фоден, 58 – Фуллькруг, 71

Борнмут – Эвертон 1:0

Гол: Брукс, 77

Саутгемптон – Брентфорд 0:5

Голы: Шейд, 8, Мбуэмо, 63, 69 (с пен), Льюис-Поттер, 90+2, Висса, 90+4

Астон Вилла – Лестер 2:1

Голы: Баркли, 58, Байли, 76 – Мавидиди, 64

Турнирная таблица