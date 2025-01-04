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Англия
04 января 2025, 18:57 | Обновлено 04 января 2025, 20:20
949
2

Миколенко против Забарного в АПЛ, победы Манчестер Сити и Брентфорда

В матче с украинскими защитниками выиграл Забарный

04 января 2025, 18:57 | Обновлено 04 января 2025, 20:20
949
2
Миколенко против Забарного в АПЛ, победы Манчестер Сити и Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч АПЛ двух команд с украинцами в составе завершился в пользу Ильи Забарного. Борнмут на своем поле переиграл Эвертон со счетом 1:0.

Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный матч. Ливерпульская команда не выигрывает пять туров кряду и находится в двух очках над зоной вылета.

Манчестер Сити использует относительно легкий календарь и выигрывает второй матч АПЛ кряду. После победы над Лестером команда со счетом 4:1 обыграла Вест Хэм, дубль оформил Эрлинг Холанд.

Чемпион остается на шестой позиции чемпионата.

Егор Ярмолюк провел на поле чуть больше 10 минут, а Брентфорд разобрался с Саутгемптоном со счетом 5:0.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1
Голы: Цоуфал, 10 (в свои ворота), Холанд, 42, 56, Фоден, 58 – Фуллькруг, 71

Борнмут – Эвертон 1:0
Гол: Брукс, 77

Саутгемптон – Брентфорд 0:5
Голы: Шейд, 8, Мбуэмо, 63, 69 (с пен), Льюис-Поттер, 90+2, Висса, 90+4

Астон Вилла – Лестер 2:1
Голы: Баркли, 58, Байли, 76 – Мавидиди, 64

Турнирная таблица

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Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут Эвертон Манчестер Сити Вест Хэм Егор Ярмолюк Брентфорд Саутгемптон Астон Вилла Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут - Эвертон Астон Вилла - Лестер Манчестер Сити - Вест Хэм
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Андрій Шевченко
У обох гарні оцінки і допінг не жручі, як деякі падли.
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contr
Заліщук робочі губи 👄 любить смоктати☝️
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