Миколенко против Забарного в АПЛ, победы Манчестер Сити и Брентфорда
В матче с украинскими защитниками выиграл Забарный
Матч АПЛ двух команд с украинцами в составе завершился в пользу Ильи Забарного. Борнмут на своем поле переиграл Эвертон со счетом 1:0.
Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный матч. Ливерпульская команда не выигрывает пять туров кряду и находится в двух очках над зоной вылета.
Манчестер Сити использует относительно легкий календарь и выигрывает второй матч АПЛ кряду. После победы над Лестером команда со счетом 4:1 обыграла Вест Хэм, дубль оформил Эрлинг Холанд.
Чемпион остается на шестой позиции чемпионата.
Егор Ярмолюк провел на поле чуть больше 10 минут, а Брентфорд разобрался с Саутгемптоном со счетом 5:0.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1
Голы: Цоуфал, 10 (в свои ворота), Холанд, 42, 56, Фоден, 58 – Фуллькруг, 71
Борнмут – Эвертон 1:0
Гол: Брукс, 77
Саутгемптон – Брентфорд 0:5
Голы: Шейд, 8, Мбуэмо, 63, 69 (с пен), Льюис-Поттер, 90+2, Висса, 90+4
Астон Вилла – Лестер 2:1
Голы: Баркли, 58, Байли, 76 – Мавидиди, 64
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