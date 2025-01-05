Саутгемптон – Брентфорд – 0:5. Могло быть и больше. Видео голов и обзор
Хозяева поля первый кандидат на вылет
В матче 20-го тура АПЛ встречались «Саутгемптон» и «Брентфорд».
В первом тайме хозяева поля держались, хоть и пропустили в начале игры. На 6-й минуте Кевин Шаде отметился голом в ворота «Саутгемптона».
А вот во второй половине игры игроки «Брентфорда» уже набрали обороты и забили еще четыре мяча. Дублем отметился Бриан Мбемо. Еще по голу забили Кин Льюис-Поттер и Йоан Висса.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на 81-й минуте матча. Результативными действиями не отличался.
АПЛ. 20-й тур. 4 января
Саутгемптон – Брентфорд – 0:5
Голы: Шаде, 6, Мбемо, 62, 69, Льюис-Поттер, 90+2, Висса, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
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