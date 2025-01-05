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Саутгемптон
04.01.2025 17:00 – FT 0 : 5
Брентфорд
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Англия
05 января 2025, 05:00 | Обновлено 05 января 2025, 05:25
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0

Саутгемптон – Брентфорд – 0:5. Могло быть и больше. Видео голов и обзор

Хозяева поля первый кандидат на вылет

05 января 2025, 05:00 | Обновлено 05 января 2025, 05:25
35
0
Саутгемптон – Брентфорд – 0:5. Могло быть и больше. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура АПЛ встречались «Саутгемптон» и «Брентфорд».

В первом тайме хозяева поля держались, хоть и пропустили в начале игры. На 6-й минуте Кевин Шаде отметился голом в ворота «Саутгемптона».

А вот во второй половине игры игроки «Брентфорда» уже набрали обороты и забили еще четыре мяча. Дублем отметился Бриан Мбемо. Еще по голу забили Кин Льюис-Поттер и Йоан Висса.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на 81-й минуте матча. Результативными действиями не отличался.

АПЛ. 20-й тур. 4 января

Саутгемптон – Брентфорд – 0:5

Голы: Шаде, 6, Мбемо, 62, 69, Льюис-Поттер, 90+2, Висса, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон Брентфорд Бриан Мбемо Егор Ярмолюк Йоан Висса видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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