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  4. Стародубцева попала в основу Aus Open после отказа экс-первой ракетки мира
Australian Open
04 января 2025, 10:44 |
241
2

Стародубцева попала в основу Aus Open после отказа экс-первой ракетки мира

Каролин Возняцки не сыграет на мейджоре, Юлии впервые не придется проходить отбор

04 января 2025, 10:44 |
241
2
Стародубцева попала в основу Aus Open после отказа экс-первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025, хотя изначально была заявлена в квалификации.

Это случилось после отказа от участия нескольких теннисисток. Последней стала экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 70).

Юлия стала пятой украинкой после Марты Костюк, Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Ангелины Калининой, которая гарантировала себе участие в основе мейджора. В отборе выступят Дарья Снигур и Анастасия Соболева, а Катарина Завацкая пока что идет второй в альтернативном спиское на попадание в сито квалификации.

Стародубцевой впервые не придется проходить три отборочных матчах на турнир серии Grand Slam. Впервые она сыграла в квале слэма на US Open 2023, где проиграла в первом же круге. В 2024 Юлия прошла отбора на все четыре главных соревнования года: Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.

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Каролин Возняцки Юлия Стародубцева Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
якщо Ястремська програє на AO в першому матчі, то вилетить до другої сотні
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C.Пеклов
Ось і добре.
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