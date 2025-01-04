Стародубцева попала в основу Aus Open после отказа экс-первой ракетки мира

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025, хотя изначально была заявлена в квалификации.

Это случилось после отказа от участия нескольких теннисисток. Последней стала экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 70).

Юлия стала пятой украинкой после Марты Костюк, Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Ангелины Калининой, которая гарантировала себе участие в основе мейджора. В отборе выступят Дарья Снигур и Анастасия Соболева, а Катарина Завацкая пока что идет второй в альтернативном спиское на попадание в сито квалификации.

Стародубцевой впервые не придется проходить три отборочных матчах на турнир серии Grand Slam. Впервые она сыграла в квале слэма на US Open 2023, где проиграла в первом же круге. В 2024 Юлия прошла отбора на все четыре главных соревнования года: Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.